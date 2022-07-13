هيئة تنظيمية في كاليفورنيا تحقق في حسابات الفائدة للعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 06:48 صباحاً - حذرت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) المستهلكين من "توخي الحذر الشديد" عند التعامل مع حسابات الأصول المشفرة ذات الفائدة.

حيث ذكرت الهيئة أنها تحقق في العديد من مزودي حسابات الفائدة للعملات المشفرة لتحديد إذا ما كانوا "ينتهكون القوانين الخاضعة لاختصاص الإدارة".

وفي مذكرة بتاريخ ١٢ يوليو، أكدت إدارة الحماية المالية والابتكار أن مقدمي حسابات الفائدة للعملات المشفرة "لا يخضعون لنفس القواعد والحماية التي تخضع لها البنوك والاتحادات الائتمانية" وأن بعض المنصات "تمنع العملاء من السحب من حساباتهم والتحويل بينها".

"تحذر الإدارة المستهلكين والمستثمرين في كاليفورنيا من أن العديد من مزودي حسابات الفائدة للعملات المشفرة قد لا يكشفون بشكل كافٍ عن المخاطر التي يواجهها العملاء عند إيداع أصول العملات المشفرة على هذه المنصات."

وأضافت إدارة الحماية المالية والابتكار: "يتم تشجيع المستهلكين على توخي الحذر الشديد قبل الرد على أي عروض استثمار أو خدمات مالية".

كما قالت إدارة الحماية المالية والابتكار أيضًا أنه من وجهة نظرها، قدم بعض مزودي حسابات الفائدة للعملات المشفرة أوراقًا مالية غير مسجلة، مشيرةً إلى أمرين بالتوقف والكف أصدرتهما مؤخرًا إلى بلوك فاي وفوياجر لإيقاف عروضهما في كاليفورنيا.

يأتي التحذير ردًا على مزودي حسابات الفائدة للعملات المشفرة، مثل سيلسيوس نتورك وفوياجر ديجيتال، وكلاهما يقفل أصول العملاء بسبب مشكلات السيولة الحادة وسط سوق هابطة للعملات المشفرة.