وزارة الخزانة الأمريكية تدعو إلى التعليق العام على سياسة الأصول الرقمية

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 03:52 صباحاً - طلبت وزارة الخزانة الأمريكية تعليقات من الجمهور حول الفرص والمخاطر المحتملة للأصول الرقمية امتثالًا للأمر التنفيذي للرئيس جو بايدن اعتبارًا من مارس.

ففي إعلان صدر يوم الثلاثاء، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تطلب مدخلات من الجمهور "ستوجه عملها" في إبلاغ الرئيس بالآثار المحتملة للأصول الرقمية على الأسواق المالية والبنية التحتية للدفع. وقد وجّه أمر بايدن التنفيذي وزارة الخزانة لأخذ زمام المبادرة بين الوكالات الحكومية الأخرى في تطوير توصيات للسياسة التي تهدف إلى التخفيف من المخاطر النظامية والمستهلكين حول العملات المشفرة.

حيث قالت نيلي ليانغ، وكيل وزارة المالية للشؤون المالية المحلية: "بالنسبة للمستهلكين، قد تقدم الأصول الرقمية فوائد محتملة، مثل المدفوعات الأسرع، فضلًا عن المخاطر المحتملة، بما في ذلك المخاطر المتعلقة بعمليات الاحتيال". "تسعى وزارة الخزانة إلى الاستفادة من خبرة الشعب الأمريكي والمشاركين في السوق من خلال التماس التعليقات العامة أثناء مشاركتنا في هذا العمل المهم."

وفي طلب التعليق المنشور في السجل الفيدرالي يوم ٨ يوليو، أشارت وزارة الخزانة إلى أن الافتقار إلى التعليم المالي عند التعامل مع الأصول الرقمية يمكن أن يكون عاملًا في طرح أي سياسة ذات صلة للمجتمعات الضعيفة:

"إن زيادة استخدام الأصول الرقمية والاختلافات بين المجتمعات، قد تشكل أيضًا مخاطر مالية متباينة للمشاركين الأقل معرفة في السوق أو تؤدي إلى تفاقم عدم المساواة. ومن المهم أن يتم التأكد من أن الأصول الرقمية لا تشكل مخاطر لا داعي لها على المستهلكين أو المستثمرين أو الشركات، وأن نضع تدابير حماية كجزء من الجهود المبذولة لتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية الآمنة وميسورة التكلفة التي يواجهها السكان الأكثر استضعافًا".

أمام الجمهور حتى ٨ أغسطس لتقديم تعليقات إلى وزارة الخزانة حول ما يعتقده الناس حول ماهية تداعيات التبني الجماعي للعملات المشفرة، سواء بالنسبة للمستثمرين الأفراد والشركات، والتأثير المحتمل لتقديم منتجات وخدمات مالية جديدة. بالإضافة إلى ذلك، طلبت الوزارة الحكومية من الأمريكيين التفكير في المخاطر المحتملة، بما في ذلك فقدان المفاتيح الخاصة و"أصالة الأصول الرقمية، بما في ذلك التوكنات غير القابلة للاستبدال".