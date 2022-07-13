هيئة الأوراق المالية والبورصات تمدد الإطار الزمني لاتخاذ قرار بشأن صندوق بيتكوين الفوري المتداول بالبورصة "آرك ٢١ شيرز" حتى أغسطس

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 02:45 صباحاً - دفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الموعد النهائي للموافقة أو عدم الموافقة على صندوق آرك شيرز ٢١ للتداول بالبورصة لبيتكوين حتى ٣٠ أغسطس.

ووفقًا لوثيقة مقدمة يوم الثلاثاء من هيئة الأوراق المالية والبورصات، قامت الهيئة التنظيمية بتمديد الموعد النهائي للموافقة على أو رفض صندوق بيتكوين الفوري المتداول بالبورصة "آرك ٢١ شيرز" من ١٦ يوليو لمدة ٤٥ يومًا إضافية، حتى ٣٠ أغسطس. تم تقديم الطلب في الأصل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في مايو ونُشر للتعليق في السجل الفيدرالي يوم ١ يونيو، وقد تضمن تغيير القاعدة المقترح من بورصة خيارات مجلس شيكاغو "بي زي إكس".

دخلت آرك إنفست في شراكة مع جهة إصدار الصناديق المتداولة بالبورصة ٢١ شيرز ومقرها أوروبا لتقديم طلب الحصول على صندوق بيتكوين الفوري المتداول بالبورصة المدرج في بورصة مجلس شيكاغو للخيارات "بي زي إكس" في عام ٢٠٢١، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات رفضت طلبها في أبريل. بموجب القواعد الحالية، تستطيع الهيئة التنظيمية تأخير قرارها وفتح عرض الاستثمار للتعليق العام لمدة تصل إلى ١٨٠ يومًا، مما يشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تقدم إجابة نهائية بحلول يناير ٢٠٢٣.

وفي إشعار التعيين لفترة أطول، قال مساعد سكرتير هيئة الأوراق المالية والبورصات "ماثيو ديليسديرنييه" إنه اختار تمديدًا لإتاحة "وقت كافٍ للنظر في تغيير القاعدة المقترح والمسائل المثارة فيه". لم توافق هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مطلقًا على الصندوق المتداول بالبورصة مع التعرض المباشر للعملات المشفرة ولكنها أعطت الضوء الأخضر للمركبات الاستثمارية المرتبطة بعقود بيتكوين الآجلة، بما في ذلك الأموال من فالكيري وبروشيرز.