مالتي كوين كابيتال تجمع مبلغ ٤٣٠ مليون دولار أمريكي لصندوق شركات ناشئة جديدة للعملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 02:45 صباحاً - أطلقت شركة استثمارات العملات المشفرة البارزة "مالتي كوين كابيتال" صندوقًا جديدًا للمشاريع بقيمة ٤٣٠ مليون دولار، مما يدل على اهتمام رأس المال الاستثماري المتزايد باقتصاد بلوكتشين وسط السوق الهابطة.

حيث أعلنت شركة مالتي كوين أن فينتشر فند III سيستثمر ما بين ٥٠٠ ألف دولار و٢٥ مليون دولار في شركات المرحلة المبكرة عبر مختلف الصناعات التي تركز على العملات المشفرة وبلوكتشين، حسبما أعلنت الشركة يوم الثلاثاء. كما أنها على استعداد لاستثمار قيم تصل إلى ١٠٠ مليون دولار أو أكثر لمشاريع المرحلة اللاحقة مع وجود علامة تجارية راسخة ووجود في السوق.

سيضع فنتشر فند III تركيزًا أكبر على مشاريع العملات المشفرة التي أظهرت "دليلًا على العمل المادي" أو البروتوكولات التي خلقت حوافز اقتصادية للمساهمة بدون إذن.

كتب مالتي كوين: "في حين أن الغالبية العظمى من الابتكارات المشفرة تركز على تنسيق المجتمعات والاقتصادات الرقمية، فإن التوكنات تخلق أيضًا فرصًا للابتكار في تكوين رأس المال والتنسيق البشري الذي يمتد إلى ما وراء العالم الرقمي وفي المادي".

كما سلطت الشركة الضوء على المنظمات المستقلة اللامركزية للبيانات باعتبارها تقدم حوافز قوية لمشاركة المستخدمين. حسبما أفاد كوينتيليغراف، كانت شركة مالتي كوين كابيتال مستثمرًا رئيسيًا في مشروع المنظمة المستقلة اللامركزية للبيانات، الذي أغلق جولة تمويلية من السلسلة "أ" بقيمة ٦٠ مليون دولار في يونيو.

تم الاستشهاد أيضًا بتحقيق الدخل من المنشئ، وهي فئة تشمل التوكنات الاجتماعية والتوكنات غير القابلة للاستبدال والتمويل اللامركزي، كموضوع استثماري رئيسي للمضي قدمًا.