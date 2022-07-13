أنيموكا براندز تجمع ٧٥ مليون دولار لتطوير مفهوم "الميتافيرس المفتوح"

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 12:52 صباحاً - أغلقت شركة أنيموكا براندز جولة تمويل إستراتيجية أخرى، مما أعطى الشركة موارد إضافية لتوسيع أهداف الاستحواذ في قطاع الميتافيرس.

حيث أعلنت الشركة يوم الثلاثاء أنها أغلقت جولة تمويل بقيمة ٧٥,٣٢ مليون دولار في تقييم ما قبل التمويل بقيمة ٥,٩ مليارات دولار بدعم من لايبرتي سيتي فنتشرز وكينغسواي كابيتال وألفا ويف فنتشرز و١٩ تي وإس جي سبرينغ ليميتد بارتنرشيب فند وغيرها. وتمثل جولة التمويل "الشريحة الثانية" من التمويل بعد جولة تمويل قدرها ٣٥٨,٨ مليون دولار في يناير بدعم من شركات المشاريع العملاقة سيكويا تشاينا ووينكليفوس كابيتال وبارافي كابيتال و١٠ تي هولدينغز.

حيث قالت أنيموكا إن العاصمة الجديدة ستمول عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتطوير المنتجات وتراخيص الملكية الفكرية حيث تتطلع إلى تعزيز ما يسمى بمفهوم "الميتافيرس المفتوح". وقالت الشركة إنها تخطط لمواصلة استخدام تقنية بلوكتشين، بما في ذلك التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) والتمويل اللامركزي وغيم فاي، لتعزيز حقوق الملكية الرقمية.

على الرغم من وجود سوق هابطة في الأصول الرقمية، عملت أنيموكا على توسيع محفظتها بنشاط في عام ٢٠٢٢. وفي أبريل، استحوذ استوديو المشروع على حصة كبيرة في شركة التسويق الرقمي الأسترالية بي ميديا - وهي خطوة تهدف إلى توسيع الشراكات مع صناعة بلوكتشين المحلية. في الشهر نفسه، اشترت أنيموكا ناشري ألعاب الفيديو "إيدن غيمز: وداريوايز إنترتينمت".