البنك المركزي السريلانكي يكرر تحذيره من العملات المشفرة بعد أن استولى المتظاهرون على مقر إقامة الرئيس

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 12:52 صباحاً - وسط الاضطرابات الاقتصادية والسياسية، حذر البنك المركزي السريلانكي، أو CBSL، الجمهور من شراء العملات المشفرة بسبب الافتقار إلى الرقابة التنظيمية.

ففي إشعار يوم الثلاثاء، قال البنك المركزي السريلانكي إنها لم تصرح أو ترخص أي شركة في سريلانكا لتقديم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك البورصات والطرح الأولي للعملات والتعدين. حيث قال البنك المركزي إن التحذير جاء ردًا على "التطورات الأخيرة فيما يتعلق باستخدام العملة الافتراضية"، في إشارة على الأرجح إلى تراجع السوق والتقلب الكبير في أسعار العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC).

وقال البنك المركزي السريلانكي إن العملات الافتراضية "... تعتبر أدوات مالية غير منظمة وليس لها إشراف تنظيمي أو ضمانات تتعلق باستخدامها في سريلانكا". "لذلك يتم تحذير الجمهور من التعرض المحتمل لمخاطر مالية وتشغيلية وقانونية وأمنية كبيرة بالإضافة إلى مخاوف حماية العملاء التي تطرحها الاستثمارات في رأس المال الاستثماري على المستخدمين."

جاء هذا الإعلان وسط ارتفاع التضخم في سريلانكا إلى أكثر من ٥٤٪ في يونيو حيث رفع بنك SBSL أسعار الفائدة إلى ١٥,٥٪. ووفقًا لبيانات البنك المركزي، بلغ التضخم حوالي ٤٥٪ وقت كتابة المقالة، مما أثر على تكلفة المعيشة لـ ٢٢ مليون شخص يعيشون في سريلانكا.

يوم السبت، اقتحم مئات المتظاهرين مقر إقامة الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا في كولومبو، وبحسب ما ورد صادروا ١٧,٨ مليون روبية - حوالي ٥٠ ألف دولار في وقت كتابة هذه السطور - بالإضافة إلى السيطرة على المبنى، واستخدام المرافق وتناول الطعام في المخازن. كما نزل آلاف السريلانكيين إلى شوارع العاصمة احتجاجًا على استجابة الحكومة للوضع الاقتصادي. وقال رئيس البرلمان ماهيندا يابا أبيواردينا إن راجاباكسا سيستقيل الأربعاء.