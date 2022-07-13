رئيس البنك المركزي الفرنسي يعلن عن المرحلة الثانية من مشروع اليورو الرقمي العام

تام شمس - الأربعاء 13 يوليو 2022 12:52 صباحاً - قال محافظ بنك فرنسا "فرانسوا فيليروي دي غالو" يوم الثلاثاء إن المرحلة الأولى من التجارب باليورو الرقمي للاستخدام العام قد اكتملت، وستبدأ تجارب المرحلة الثانية هذا العام. ومن المتوقع إطلاق أربع أو خمس تجارب جديدة.

ففي حديثه بمنتدى باريس يوروبليس المالي الدولي، لخص المصرفي المركزي الفرنسي إنجازات الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأصول المشفرة في ظل الرئاسة الفرنسية، مشيرًا إلى لائحة صندوق التحويل (قاعدة السفر) والأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) على وجه التحديد.

ويبحث نظام اليورو في نطاق وتصميم عملة رقمية رقمية للبنك المركزي باليورو (CBDC). ويتمثل الأساس المنطقي الرئيسي لليورو الرقمي للأفراد في الحفاظ على دور أموال البنك المركزي في الاقتصاد حتى عندما تكون "مهددة من قبل الثورة الرقمية"، حسبما تابع فيليروي دي غالو. وقد تحدث لصالح الحد الأقصى من الوساطة في التصميم، مشيرًا إلى أن الوسطاء لديهم خبرة أكثر من البنوك المركزية في العلاقات مع العملاء وإجراءات اعرف عميلك/مكافحة غسل الأموال (KYC/AML). حيث أوضح قائلًا:

"أعتقد أن نظام اليورو لا ينبغي أن يكون له دور في إدارة مقتنيات اليورو الرقمية: فقد أغلق بنك فرنسا آخر حسابات عملائه الخاصة منذ أكثر من ٢٠ عامًا، ولا ينوي إعادة فتح أي منها."

وقال فيليروي دي غالو إن العملة الرقمية للبنوك المركزية للاستخدام العام، التي سيتم استخدامها للتحويلات بين البنوك والمعاملات المماثلة، لن تكون أقل أهمية من تلك الخاصة بالأفراد. وأشار إلى حالات الاستخدام الحرج لتسوية الأوراق المالية الصادرة باستخدام تكنولوجيا السجلات الموزعة الرقمية (DLT) والمدفوعات عبر الحدود وعبر العملات. صمم بنك فرنسا (Banque de France) تكنولوجيا السجلات الموزعة الرقمية الخاصة، تسمى DL٣S، لنظام مستقبلي محتمل.

وستشمل التجارب الجديدة اختبار نموذج أولي لليورو الرقمي مع جهات فاعلة خاصة وبنوك مركزية أخرى استعدادًا لتنفيذ ٢٠٢٣ للنظام التجريبي. شدد فيليروي دي غالو على أهمية قابلية التشغيل البيني بين تكنولوجيا السجلات الموزعة والنظام التقليدي. وقال إن تكنولوجيا السجلات الموزعة ستكمل البنية التحتية التقليدية بدلًا من استبدالها.