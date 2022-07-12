مديرةٌ تنفيذية في إف تو بول تتوقع استمرار انخفاض أسعار أجهزة تعدين بيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 12 يوليو 2022 09:55 مساءً - من المرجح أن يستمر سعر أجهزة تعدين العملات المشفرة في الانخفاض في المستقبل القريب وسط شتاء العملات المشفرة المستمر، وفقًا لمسؤول تنفيذي في مجمع تعدين بيتكوين (BTC) الرئيسي "إف تو بول".

أصدرت إف تو بول، وهي واحدة من أكبر مجمعات تعدين بيتكوين في العالم والتي تدعم ١٤,٣٪ من شبكة بيتكوين، أحدث تحديث لها في مجال التعدين يوم الثلاثاء.

وبالتركيز على نتائج تعدين بيتكوين في يونيو ٢٠٢٢، أشار تقرير إف تو بول إلى أن غالبية شركات تعدين بيتكوين مثل كور ساينتفيك اختارت بيع عملات بيتكوين التي تم تعدينها ذاتيًا مؤخرًا.

باعت شركة بيتفارمز، وهي شركة تعدين كندية كبرى لبيتكوين، ٣٠٠٠ بيتكوين، أو ما يقرب من ٥٠٪ من إجمالي حصتها في بيتكوين مقابل ٦٢ مليون دولار من أجل تقليل تسهيلاتها الائتمانية في يونيو.

حيث كتبت ليزا ليو، مديرة تطوير الأعمال العالمية في إف تو بول، في التقرير: "لقد درست ما يقرب من ١٠ من أجهزة تعدين الصناعية المتداولة علنًا ووجدت أنهم جميعًا يخبرون الجميع بأمانة شديدة أنهم يبيعون عملات بيتكوين المعدّنة ذاتيًا". وأضافت أن العوائد تستخدم في تمويل مصاريف التشغيل وزيادة رأس المال، وكذلك لتقليل الالتزامات بموجب اتفاقيات قروض المعدات والتسهيلات.

ومضت ليو ليقول إن عددًا قليلًا فقط من القائمين بالتعدين الصناعيين المتداولين علنًا ادعوا أنهم سيلتزمون بإستراتيجية الاحتفاظ بالعملات على المدى الطويل. وشملت تلك الشركات شركات مثل ماراثون وهات إيت وهايف بلوكتشين تكنولوجيز. وأضافت أنه "على وجه الخصوص، من المدهش أن هايف ليس لديها ديون كبيرة، ولا لديها تمويل المعدات لمعدات أسيك ووحدات معالجة الرسومات".

وذكرت المسؤولة التنفيذية أيضًا أن سعر أجهزة تعدين الدوائر المتكاملة الخاصة بالتطبيقات (ASIC) قد انخفض بشكل حاد خلال الأشهر العديدة الماضية. بحلول أوائل شهر يونيو، ورد أن أسعار أجهزة تعدين أسيك من الطبقة العليا والمتوسطة قد انخفضت بنسبة ٧٠٪ من أعلى مستوياتها على الإطلاق في نطاق ١٠٠٠٠ دولار - ١٨٠٠٠ دولار.

في وقت كتابة هذه المقالة، كان جهاز التعدين الرائد أنتمينر إس١٩ برو من بتماين يبيع على أمازون في نطاق ٤٠٠٠-٧٠٠٠ دولار للأجهزة المستخدمة. ويبدو أن الجهاز الجديد لا يزال يُباع بأكثر من ١١٠٠٠ دولار.

وتوقعت ليو أن أسعار أسيك ستستمر في الانخفاض أكثر، مما قد يؤدي إلى خروج الكثير من الجدد من أجهزة التعدين، قائلًا:

"أعتقد أن أسعار أجهزة أسيك ستستمر في الانخفاض على الرغم من أنها انخفضت بالفعل بسرعة منذ وصولها إلى الذروة. وإذا لم يتمكن مالكو المعدات من تأمين الطاقة والسعة بسعر تنافسي، فمن المحتمل أن يتم التخلص من الكثير من المبتدئين الذين قفزوا في قطار الهاش العام الماضي".

كما شددت ليو على أن مثل هذا الموقف سيكون "السيناريو الأسوأ" حيث تتمنى شركة إف تو بول رؤية "كل قائم بالتعدين يمر خلال هذا الشتاء البارد".

اعتبارًا من منتصف يوليو، انخفضت عائدات تعدين بيتكوين بنسبة ٨٠٪ تقريبًا على مدار ٩ أشهر، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند ٧٤,٤ مليون دولار في أكتوبر ٢٠٢١. وقد أدى الانخفاض الحاد إلى انخفاض كبير في أسعار وحدات معالجة الرسومات، مما أدى إلى أخيرًا أصبح في متناول الجميع بعد النقص في الرقائق الذي تسببت فيه الجائحة العالمية.