شركة التكنولوجيا المالية الكورية العملاقة تخطط لخلق ١٠ آلاف وظيفة ويب ٣ وسط سوق هابطة

تام شمس - الثلاثاء 12 يوليو 2022 08:41 مساءً - تخطط شركة دونامو، وهي شركة كبرى للتكنولوجيا المالية في كوريا الجنوبية تدير بورصة العملات المشفرة أبّيت والعديد من منصات بلوكتشين والأوراق المالية الأخرى، لاستثمار ٥٠٠ مليار وون (٣٨٠ مليون دولار) لإنشاء حوالي ١٠٠٠٠ وظيفة جديدة في ويب ٣ في السنوات الخمس المقبلة.

وبحسب ما ورد تفكر الشركة في تقديم برامج محددة وتمويل لتشجيع المزيد من الشركات على الانضمام إلى صناعة ويب ٣. حيث ذكرت صحيفة "كوريا جونغ أنغ ديلي" أن الاستثمار البالغ ٣٨٠ مليون دولار هو جزء من جهود كوريا لقيادة سباق الويب ٣.

استثمرت دونامو بالفعل حوالي ٨٨ مليار وون (٦٧ مليون دولار) منذ عام ٢٠١٨ في الشركات التي تركز على بلوكتشين. حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة دونامو لي سيرغو في بيان:

"نخطط لتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية من خلال الاستثمار النشط وخلق فرص عمل للصناعات المستقبلية المتنامية حديثًا، مثل بلان بي والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) والميتافيرس."

تهدف شركة التكنولوجيا المالية العملاقة إلى فتح مكاتب في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد وتطوير برامج تدريبية لجذب أشخاص جدد إلى نظام ويب ٣ البيئي. وسيتم إعطاء طلاب الجامعة حديثي التخرج الأولوية في البرنامج مع خطة لإنشاء ٥٠٠ شركة ناشئة جديدة.

يأتي إعلان دونامو عن الاستثمار بشكل كبير في نظام ويب ٣ البيئي بعد أشهر فقط من تعرضه لتدقيق شديد من قبل الجهات التنظيمية في البلاد. ففي وقت سابق من أبريل من هذا العام، اتخذت هيئة تنظيم الأوراق المالية إجراءات ضد مشغل بورصة العملات المشفرة للحد من احتكارها للسوق.

إذ تدير شركة التكنولوجيا المالية العملاقة أكثر من ٨ مليارات دولار من الأصول، وتمثل أبّيت، وهي بورصة العملات المشفرة التي تديرها، أكثر من ٨٠٪ من أحجام تداول العملات المشفرة في الدولة.

يأتي الإعلان عن إنشاء ١٠٠٠٠ وظيفة جديدة في وقت أعلنت فيه العديد من شركات العملات المشفرة عن خفض الوظائف بسبب السوق الهابطة. حيث قامت شركات العملات المشفرة الرائدة بما في ذلك أمثال جيميني وبيتسو و كوين بيز وفاليود والعديد من الشركات الأخرى بتسريح عدد كبير من العاملين خلال الشهرين الماضيين.