الذراع المصرفية للبريد السويسري يعمل على تطوير منصة حفظ عملات مشفرة داخلية

تام شمس - الثلاثاء 12 يوليو 2022 08:41 مساءً - من المقرر أن يبدأ مكتب البريد في سويسرا تداول العملات المشفرة من خلال ذراعه المصرفي بوست فاينانس مع تزايد شهية المستخدمين للحفظ في البلاد.

ومن المتوقع أن يتمكن حوالي ٢,٦ مليون مستخدم يتعاملون حاليًا مع بوست فاينانس، وهو خامس أكبر بنك في البلاد، من شراء وبيع بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى من خلال خدمة التداول والحفظ الداخلي في العامين المقبلين.

ووفقًا لما أوردته وسائل الإعلام المحلية سويس إنفو، يعتزم المجلس التنفيذي للذراع المصرفي لمكتب البريد توفير الوصول المباشر إلى أسواق العملات المشفرة من خلال خدمة خاصة تديرها بوست فاينانس بحلول عام ٢٠٢٤ على أبعد تقدير.

وتلك هي أحدث خطوة من قبل المؤسسة لمنح عملائها القدرة على الوصول إلى العملات المشفرة. ففي عام ٢٠٢١، دخلت بوست فاينانس في شراكة مع منصة التداول عبر الإنترنت سويس كوت لتطوير تطبيق "يوه" للهاتف المحمول، والذي يتيح للمستخدمين الوصول إلى الأسهم التقليدية وأسواق الأسهم بالإضافة إلى أكثر من ٢٥ عملة مشفرة.

في حين أن المزيد من المستخدمين البارعين في مجال التكنولوجيا يكتفون بمزود خدمة تابع لجهة خارجية مثل "يوه" كبوابة لأسواق العملات المشفرة في البلاد، فإن بوست فاينانس تتطلع إلى منح العملاء وصولًا مباشرًا إلى هذه الأسواق.

وقد كانت مدينة لوغانو السويسرية الناطقة بالإيطالية هي أحدث منطقة أعلنت قبول بيتكوين وتيثر (USDT) وتوكنات LVGA كوسيلة معترف بها لدفع الضرائب والخدمات العامة والرسوم الدراسية للطلاب في شراكة مع تيثر.