الشريك المؤسس لإيثريوم يرد على منتقدي إثبات الحصة وسط ترقية ميرج القادمة

تام شمس - الثلاثاء 12 يوليو 2022 08:41 مساءً - في حين يعتقد البعض أن تحول إيثريوم القادم إلى إثبات الحصة (PoS) قد يدفع المنصة إلى تجاوز بيتكوين (BTC) في نهاية المطاف، ينتهز آخرون هذه الفرصة للإدلاء بتصريحات لاذعة على تويتر، مما أدى إلى قيام فيتاليك بوترين، الشريك المؤسس لإيثريوم، بدحض تلك التصريحات.

ففي تغريدة، هاجم مناصر بيتكوين "نيك بايتون" مناصرو إثبات الحصة" وجادل بأن التصويت لتغيير الخصائص على منصات إثبات الحصة يثبت أن أصول إثبات الحصة هي أوراق مالية.

ورد بوتيرين على المنشور، واصفًا مفاهيم بايتون بأنها "كذبة مكشوفة". ووفقًا لبوترين، لا تتضمن إثبات الحصة التصويت على معايير البروتوكول تمامًا كما لا يتضمن إثبات العمل (PoW). وأوضح بوتيرين أيضًا أنه في كل من إثبات الحصة وإثبات العمل، ترفض العُقد الكتل غير الصالحة.

في الأسبوع الماضي، جاء مؤلف كتاب بيتكوين "جيمي سونغ" أيضًا بعد إثبات الحصة، وشكك في لامركزية الإجماع. وقد هاجم بوتيرين مفاهيم سونغ في تغريدة:

وإلى جانب بوتيرين، أعطى تشارلز هوسكينسون، مؤسس إيثريوم ومؤيد إثبات الحصة، وجهة نظره، قائلًا إن "مستوى الغباء" في تغريدة سونغ "لا يمكن تفسيره".

نظرًا لأن العديد من النقاد يهاجمون إثبات الحصة قبل دمج إيثريوم، قدم باحث مالي لامركزي أفكارًا إيجابية حول التحول القادم. وفي سلسلة تغريدات، قال فيفيك رامان إن التغيير في إثبات الحصة يمنح إيثريوم الهيكل الاقتصادي لتحدي تفوق بيتكوين في مجال العملات المشفرة.