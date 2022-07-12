سعر بيتكوين ينخفض إلى أدنى مستوى خلال ٧ أيام حيث تحذر الولايات المتحدة من بيانات مؤشر أسعار المستهلك "المرتفعة للغاية"

تام شمس - الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:48 مساءً - تعرضت عملة بيتكوين (BTC) لتهديدات بانخفاضات محلية جديدة يوم ١٢ يوليو حيث حذر البيت الأبيض من التضخم "المرتفع للغاية".

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

البيت الأبيض يحذر قبل "يوم حاسم"

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يقترب من ١٩٥٠٠ دولار قبل افتتاح وول ستريت، بانخفاض يزيد عن ٤٪ في اليوم.

وبعد أن فشل في الاحتفاظ بدعم ٢٠٣٠٠ دولار، بدا أن الزوج يتفاعل بشكل سيء مع التعليقات على توقعات التضخم من السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير.

وقد كانت الأسواق جاهزة بالفعل لأرقام أعلى من المتوقع لشهر يونيو من مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، والذي سجل أعلى مستوياته خلال أربعين عامًا في مايو.

حيث قالت للصحفيين في إفادة صحفية في يوليو "سيكون لدينا يوم الأربعاء بيانات تضخم جديدة لمؤشر أسعار المستهلكين، ونتوقع أن يكون الرقم الرئيسي، الذي يشمل الغاز والمواد الغذائية، مرتفعًا للغاية، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع أسعار الغاز يوم ١١ يونيو".

وفي الوقت نفسه، كانت الرحلة إلى ١٩٥٢٠ دولارًا تمثل أدنى مستويات بيتكوين في أسبوع.

حيث قال مايكل فان دي بوب، المساهم في كوينتيليغراف، لمتابعي تويتر: "غدًا سيكون حاسمًا".

وأضاف أن أسوأ رد فعل ينبغي أن يأتي قبل صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، لكن مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، مع كونه عند أعلى مستوياته منذ عقدين، ظل مصدر اهتمام.

وتابعت التغريدة: "للقول بصراحة، فإن بيع الإشاعة، وشراء الأخبار "يبدو ضمنيًا".

"المخططات البيانية التي ينبغي مراقبتها غدًا: مشر الدولار والعوائد على السندات الحكومية + رد الفعل على نفط برنت."

يفرض التضخم المرتفع بشكل خاص خسائر عبر الأصول الخطرة بسبب المخاطر المرتبطة بالتشديد النقدي للبنك المركزي لترويضها، كما هو واضح بالفعل في مؤشر الدولار الأمريكي، حسبما أفاد كوينتيليغراف، غالبًا ما يتخذ خطوات حاسمة صعودًا في أوقات الضعف المالي.

وقف مؤشر الدولار الأمريكي عند ١٠٨,٤٧ وقت كتابة هذه السطور، بعد أن ارتفع في الأسبوع الجديد ليصل إلى أقوى مستوياته منذ أكتوبر ٢٠٠٢.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة. المصدر: تريدينغ فيو

وأضاف فان دي بوب حول الخطط المحتملة للتداول في الاضطراب القادم: "لست مهتمًا بفتح صفقات شراء في مؤشر أسعار المستهلكين غدًا، بالنظر شخصيًا إلى استعادة ٢٠,٣ ألف دولار و/أو ١٩,٣-١٩,٥ ألف دولار".

انخفاض سعر إيثريوم بنسبة ٨٪

فيما يتعلق بالعملات البديلة، اتجهت الخسائر اليومية إلى أكثر من ٥٪، لكن العملات المشفرة العشرة الأولى من حيث القيمة السوقية كانت بقيادة إيثريوم (ETH)، بانخفاض ٨٪ في ٢٤ ساعة.

تم تداول زوج إيثريوم مقابل الدولار عند ١٠٦٠ دولارًا في وقت كتابة هذه السطور، مقتربًا من مستويات الدعم اليومية السارية منذ منتصف يونيو.

حيث علق المتداول والمحلل الشهير ريكت كابيتال في بداية الأسبوع: "إذا ظلت الأمور على حالها واستمرت العملات البديلة في الكفاح لكسر المقاومة الرئيسية ... فقد تحتاج العملات البديلة إلى تجربة ما لا يقل عن ٣٠٪ إضافية من الجانب السلبي".

مخطط شمعة زوج إيثريوم مقابل الدولار على مدى يوم واحد (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

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