مكاتب العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر الأمريكية تدرس تأثير التوكنات غير القابلة للاستبدال على الملكية الفكرية

تام شمس - الثلاثاء 12 يوليو 2022 06:48 مساءً - نظرًا لاستمرار اكتساب التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) الاهتمام، من المقرر أن يقوم مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة ومكتب حقوق الطبع والنشر بالولايات المتحدة بإجراء دراسة حول تأثيرها على حقوق الملكية الفكرية.

يأتي فحص التوكنات غير القابلة للاستبدال بعد طلب من أعضاء مجلس الشيوخ باتريك ليهي وتوم تيليس في يونيو للتعمق في التداعيات المحتملة التي يمكن أن تحدثها فئة الأصول المزدهرة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية.

وقد اتفقت الإدارتان على إجراء الدراسة بالمراسلات مع ليهي وتيليس، وإجراء مناقشات أولية لرسم خطة عمل تتضمن مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة على دراية جيدة بمشهد التوكنات غير القابلة للاستبدال.

سيتم النظر في مجموعة واسعة من الموضوعات التي أثارها في البداية أعضاء مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت ونورث كارولينا. وهذا يشمل تحديات الملكية الفكرية المحتملة مع التطبيقات المستقبلية للتوكنات غير القابلة للاستبدال، والحقوق المرتبطة بنقل ملكية التوكنات غير القابلة للاستبدال وحقوق الترخيص والانتهاكات وحقوق الملكية الفكرية المحتملة الممنوحة لمبدعي التوكنات غير القابلة للاستبدال.

لقد تسبب مجال التوكنات غير القابلة للاستبدال بالفعل في الكثير من الصراع للشركات التي شهدت انتهاكًا لمنتجاتها أو حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها في الأشهر الأخيرة. وقد سعى عدد من العلامات التجارية البارزة إلى اللجوء القانوني ضد أسواق ومنصات التوكنات غير القابلة للاستبدال التي ربما تكون قد انتهكت حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها.