تقرير: يُزعم أن باينانس استمرت في خدمة العملاء الإيرانيين، على الرغم من الحظر والعقوبات

تام شمس - الاثنين 11 يوليو 2022 11:59 مساءً - سلطت الأضواء على منصة تداول العملات المشفرة العالمية "باينانس" حيث يزعم تقرير أنها استمرت في خدمة العملاء الإيرانيين على الرغم من حظر الشركة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.

ووفقًا لتقرير استقصائي صادر عن رويترز، استمر الأفراد داخل البلاد في التداول على باينانس بعد أن قامت الشركة نفسها بتحويل إيران إلى قائمة سوداء بالولايات القضائية التي لن تعمل فيها.

ويثير استخدام البورصة من قبل الإيرانيين تساؤلات حول ضوابط رأس المال الموضوعة ضد البلاد بعد تكثيف العقوبات الاقتصادية الأمريكية في عام ٢٠١٨. باينانس، نفسها، تعمل من جزر كايمان ولا تخضع لعقوبات تمنع الكيانات الأمريكية من ممارسة الأعمال التجارية في إيران.

ومع ذلك، فإن الأعمال التجارية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، باينانس.يو إس، تعطل خطط الأعمال، وربما تواجه عقوبات ثانوية لممارسة الأعمال التجارية في دولة خاضعة للعقوبات ومن خلال توفير وسيلة للإيرانيين لتجاوز حظر التداول.

تزعم الحكايات من مستخدمي باينانس في الدولة أن متطلبات التسجيل المتساهلة جعلت من السهل إنشاء حساب وبدء التداول، مع وجود بريد إلكتروني فقط للتسجيل. وقد واصل المتداولون السابقون الآخرون استخدام باينانس في الدولة من خلال استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) وحظر عناوين IP.