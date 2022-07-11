على الرغم من "أسوأ سوق هابطة على الإطلاق"، بيتكوين تُصبح أكثر مرونة، وفقًا لمحلل غلاسنود

تام شمس - الاثنين 11 يوليو 2022 11:59 مساءً - في حين أن السوق الهابطة الحالية قد تكون الأسوأ على الإطلاق، تشير المقاييس على السلسلة إلى أن شبكة بيتكوين (BTC) أصبحت مرنة بشكل متزايد، حسبما قال محلل غلاسنود "جيمز تشيك" خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا مع كوينتيليغراف.

وعلى وجه الخصوص، يشير تشيك إلى عدد حاملي بيتكوين الذين لا يبيعون حتى في ظروف السوق القاسية، والتي أصبحت أعلى بكثير مما كانت عليه في الأسواق الهابطة السابقة.

حيث قال تشيك إن "دورة تلو الأخرى، تكون أرضية المحتفظين بالعملات أعلى، ومقدار النشاط أعلى".

يشير تشيك أيضًا إلى أن الروبيان، وهي الكيانات التي تمتلك أقل من عملة بيتكوين واحدة، تقوم بالتجميع بوتيرة قياسية، متجاوزةً مستويات ذروة السوق الصاعدة لعام ٢٠١٧.

وأوضح أن "الروبيان يرون أن هذه فترة هائلة من القيمة".

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