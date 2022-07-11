جهة تنظيمية لمجموعة العشرين تقدم قواعد العملات المشفرة العالمية في أكتوبر ٢٠٢٢

تام شمس - الاثنين 11 يوليو 2022 11:59 مساءً - يستعد مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وهي جهة تنظيمية مالية عالمية تضم جميع دول مجموعة العشرين، لاقتراح لوائح دولية للعملات المشفرة والعملات المستقرة في أكتوبر.

حيث أصدر مجلس الاستقرار المالي يوم الاثنين بيانًا بشأن التنظيم والإشراف الدوليين على أنشطة الأصول المشفرة، معلنًا عن جهد كبير لتنظيم العملات المشفرة.

إذ تخطط هيئة الرقابة لتقديم تقرير إلى وزير مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في أكتوبر ٢٠٢٢ بشأن الأساليب التنظيمية والإشرافية للعملات المستقرة وغيرها من الأصول المشفرة. بحلول ذلك الوقت، يستهدف مجلس الاستقرار المالي تقرير المشاورات العامة حول مراجعة التوصيات، بما في ذلك "كيفية توسيع الأطر الحالية لسد الفجوات وتنفيذ التوصيات رفيعة المستوى".

تخطط هيئة مجموعة العشرين أيضًا لتقديم تقرير استشارة عامة آخر يقترح توصيات لتعزيز الاتساق العالمي للنُهج التنظيمية والإشرافية لأصول العملات المشفرة الأخرى.

حسبما أشار مجلس الاستقرار المالي: "تهدف هذه الجهود المشتركة من مجلس الاستقرار المالي والهيئات الدولية لوضع المعايير إلى تقليل مخاطر التجزئة والمراجحة التنظيمية".

ووفقًا للبيان، جاء اهتمام مجلس الاستقرار المالي المتزايد بلوائح العملات المشفرة بسبب الانخفاض الأخير في أسواق العملات المشفرة. حيث قالت الجهة التنظيمية إن اضطراب السوق سلط الضوء على مسألة "الترابط المتزايد للعملات المشفرة بالنظام المالي التقليدي".

كما صرح مجلس الاستقرار المالي أنه "قد يكون له آثار غير مباشرة على أجزاء مهمة من التمويل التقليدي مثل أسواق التمويل قصير الأجل"، مضيفًا أن الجهات التنظيمية العالمية بحاجة إلى الإشراف على أسواق العملات المشفرة بما يتماشى مع مبدأ "نفس النشاط ونفس المخاطر ونفس اللوائح."

على هذا النحو، فإن العملات المستقرة التي تدخل التيار الرئيسي للنظام المالي تحتاج إلى الامتثال "لمعايير تنظيمية وشفافية عالية، والحفاظ في جميع الأوقات على الاحتياطيات التي تحافظ على استقرار القيمة وتفي بالمعايير الدولية ذات الصلة،" حسبما صرح مجلس الاستقرار المالي.

تعتبر خطة مجلس الاستقرار المالي لاقتراح توصيات لتنظيم عالمي موحد مستقر مهمة صعبة للغاية، وفقًا لبعض المديرين التنفيذيين في الصناعة.

حي أشار ناريك جيفورجيان، الرئيس التنفيذي في كوين ستاتس، مزود بيانات العملات المشفرة، إلى أن مجلس الاستقرار المالي ليس لديه صلاحيات تشريعية ولكنه يعد بملاءمة الأصول المشفرة في الأطر القانونية الحالية للدول الأعضاء المشاركة. وفي بيان لكوينتيليغراف، شكك جيفورجيان في قدرة الجهة التنظيمية على تبني جميع الأساليب والبروتوكولات التنظيمية، قائلًا: