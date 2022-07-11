كي بي إم جي ستقوم بتدقيق العملة المستقرة الجديدة المدعومة بالجنيه الإسترليني GBPT

تام شمس - الاثنين 11 يوليو 2022 11:59 مساءً - أطلقت شركة بلاكفريدج للتكنولوجيا المالية عملة مستقرة جديدة مدعومة بالكامل من الجنيه البريطاني (GBP)، مما قد يفتح الباب أمام اعتماد أوسع للأصول الرقمية في المملكة المتحدة.

حيث أعلنت شركة بلاكفريدج يوم الإثنين أن "باوند توكن" الذي تم إطلاقه مؤخرًا، والذي يتم تداوله تحت مؤشر "GBPT"، سيكون متاحًا للتداول على غيت.يو وبيتريكس غلوبال ويونيسواب. ويقال إن GBPT مدعومًا بالكامل من الجنيه البريطاني، مما يعني أن كل توكن تم إصداره سيكون له قيمة معادلة في الاحتياطيات.

يتم تنظيم حالة احتياطي GBPT من قبل هيئة الخدمات المالية في جزيرة مان، والتي تشرف على أعمال الإيداع والاستثمار في منطقة التبعية البريطانية التابعة للتاج البريطاني. تم تعيين شركة المحاسبة الكبرى "كيه بي إم جي" لتدقيق احتياطيات باوند كيك - وهي عملية تحدث شهريًا.

حيث قال نيكولاس مايبين، الرئيس التنفيذي للعمليات في باوند توكن، إن العملات المستقرة أصبحت "جزءًا لا يتجزأ من قطاع العملات المشفرة". تم إنشاء العملة المستقرة في البداية لمنح مستخدمي العملات المشفرة الموثوق بهم فرص دخول لخدمات التداول. وعلى مر السنين، نمت حالات استخدامها لتشمل المدفوعات والتحويلات والإقراض وخدمات الضمان. على هذا النحو، تلعب العملات المستقرة دورًا أساسيًا في سوق التمويل اللامركزي، أو DeFi.

يعتبر الجنيه البريطاني من أكثر العملات تداولًا في العالم، وفقًا لبنك التسويات الدولية، أو BIS. حيث وجد استطلاع البنك المركزي لعام ٢٠١٩ الذي يجريه بنك التسويات الدولية كل ثلاث سنوات أن حصة الجنيه الإسترليني من حجم التداول العالمي للعملات الأجنبية خارج البورصة كان ١٢,٨٪، مما جعله يحتل المرتبة الرابعة بين العملات النشطة.