بيتكوين تخاطر بانخفاضات جديدة حيث يتأرجح مستوى ٢٠ ألف دولار وسط تعادل الدولار واليورو

تام شمس - الاثنين 11 يوليو 2022 11:59 مساءً - اتجهت عملة بيتكوين (BTC) إلى ٢٠٠٠٠ دولار بعد افتتاح وول ستريت يوم ١١ يوليو وسط تحذيرات جديدة "للاستعداد لانخفاضات جديدة".

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

٢٠٣٠٠ دولار كمنطقة الدعم التالية للاحتفاظ بها

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو فشل زوج بيتكوين مقابل الدولار في استرداد الخسائر التي أعقبت الإغلاق الأسبوعي على الفور عند ٢٠٨٥٠ دولارًا.

ومع ذلك، فقد حقق الزوج أفضل مكاسبه خلال الأسبوع منذ مارس، ومع ذلك، فإن هذه المكاسب قد تتفكك مع استمرار حالة عدم اليقين في السوق.

بالنسبة لمورد التحليلات على السلسلة "ماتريال إنديكيتورز"، كان المستوى الذي يجب مراقبته هو خط اتجاه يعمل كدعم منذ يونيو.

حيث كتبت في منشور على تويتر يشبه الجمع إلى جانب خريطة ساخنة لفائدة الشراء والبيع في بورصة باينانس الرئيسية: "تراجعت بيتكوين إلى ما دون المتوسط ​​المتحرك لمدة ٢١ عامًا بعد إغلاق يوم الأحد".

"تظهر فاير تشارتس بعض سيولة العطاء على مسافة قريبة، لكنها قد لا تكون كافية. وإذا انخفض السعر إلى ما دون خط الاتجاه، فاستعدوا لانخفاضات جديدة".

بيانات دفتر طلبات زوج بيتكوين مقابل الدولار (باينانس) مع خط الاتجاه. المصدر: ماتريال إنديكيتورز/ تويتر

ركز آخرون بشكل متوقع على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) يوم ١٣ يوليو، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى الاتجاه الهبوطي عبر الأصول الخطرة إذا تجاوز التضخم لشهر يونيو التقديرات بشكل كبير.حيث سلط محلل بلوكوير، جو بورنت، أيضًا الضوء على إمكانية استسلام القائمين بالتعدين، الذين يواجهون بالفعل هوامش ضيقة، للاستسلام بشكل أكبر إذا تجاوزت حركة سعر بيتكوين أدنى مستوياتها السابقة.

قة.

عارض مايكل فان دي بوب، أحد المساهمين في كوينتيليغراف، قائلًا إن "الدعم الحاسم الآن حول ٢٠,٣ ألف دولار. ومن المفترض أن يصمد، وإذا فعلت الأسواق ذلك، فسيكون هناك ارتفاعات جديدة".

هايس يرى بداية "حلقة موت" العملات الورقية

بالنسبة إلى آرثر هايس، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول المشتقات بيتمكس، كان التأكيد يتمثل في أن الدولار الأمريكي واليورو على الأقل كانا يبدآن "حلقة الموت" إلى النسيان بسبب الوصول إلى التكافؤ.لن يكون أمام البنوك المركزية الآن أي خيار سوى تبني التحكم في منحنى العائد (YCC)، مما أدى إلى تفكك العملة والذي قد يجعل بيتكوين في النهاية في القمة كمعيار عالمي جديد - وهو توقع تم وضعه سابقًا في منشور مدونة في أبريل.

وقد أضاف بلان بي، مبتكر نماذج أسعار الأسهم إلى التدفق لبيتكوين: "١ دولار = ١ يورو. العملات الأجنبية تنهار أمام الدولار. ويفقد الدولار الأمريكي القوة الشرائية بسرعة (يقدر مؤشر أسعار المستهلك بنسبة ٨,٨٪)"، مضيفًا:

"عندما يموت المال .. مرة أخرى."

واصل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ارتفاعه بلا هوادة خلال اليوم حيث ضغطت أزمة الغاز الأوروبية على اليورو، حيث وصل إلى ما يقرب من ١٠٨,٢ - وهو أعلى مستوى جديد خلال عشرين عامًا.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة. المصدر: تريدينغ فيو

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