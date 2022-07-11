شركة اتصالات كورية جنوبية كبرى تخطط لإطلاق محفظة بلوكتشين للعملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال

وقّعت شركة الاتصالات الكورية الجنوبية العملاقة "إس كيه تيليكوم" اتفاقية مشتركة مع شركات بلوكتشين الأخرى تهدف إلى تطوير محفظة رقمية يمكنها دعم العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال وأوراق الاعتماد الرقمية.

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت إس كيه تيليكوم إن ذراعها بلوكتشين سيتعاون مع آهن لاب بلوكتشين كومباني وأتوميكس لاب لتطوير وتشغيل محفظة ويب ٣. ووفقًا للشركة، ستستخدم سول باوند توكنز، أو SBTs، للتحقق من بيانات الاعتماد على ما يبدو بما في ذلك العضويات والشهادات بالإضافة إلى القدرة على تخزين الأصول الرقمية.

ستستخدم أتوميكس لاب عملة مشفرة آمنة متعددة الأطراف لمحفظة بلوكتشين، وبعد ذلك الوقت ستبقى الشركة للحصول على الدعم الفني، بينما تتولى العملية شركات إس كيه تيليكوم وآهن لاب بلوكتشين كومباني. ووفقًا لوو هيون جونغ، الرئيس التنفيذي لشركة أتوميكس لاب، فإن "أكبر عقبة أمام توسع نظام بلوكتشين البيئي هي المحفظة الشخصية"، ويخطط المشروع لتحقيق التوازن بين الأمان والراحة.

باعتبارها واحدة من أكبر مشغلي الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية، فإن تقديم إس كيه تيليكوم لمحفظة عملات مشفرة سهلة الاستخدام يمكن أن يكون له آثار على التبني في الدولة. واعتبارًا من ديسمبر ٢٠٢١، كان هناك ما يقرب من ٣٠ مليون شخص في كوريا الجنوبية لديهم اشتراكات في الهاتف المحمول من خلال إس كيه تيليكوم - أي ما يقرب من ٥٨٪ من إجمالي السكان. في عام ٢٠٢٠، أطلقت الشركة أيضًا محفظة لتخزين الشهادات الرقمية التي تعمل بتقنية بلوكتشين بهدف معالجة الشهادات وسط الجائحة.