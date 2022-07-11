فوياجر لا يمكنها ضمان حصول جميع العملاء على عملاتهم المشفرة بموجب خطة الاسترداد المقترحة

تام شمس - الاثنين 11 يوليو 2022 11:59 مساءً - بعد تقديم فوياجر دجيتال لطلب إفلاس يوم الثلاثاء، قالت شركة إقراض العملات المشفرة إن خطتها للتعافي تهدف إلى الحفاظ على أصول العملاء ولكنها لم تذكر صراحةً أنها ستكون قادرة على إعادة جميع الأموال المكافئة إلى المستخدمين المتأثرين.

ففي مدونة يوم الاثنين، قالت فوياجر إنها حصلت على ما يقرب من ١,٣ مليار دولار من أموال المستخدمين المتأثرين بالإضافة إلى ٦٥٠ مليون دولار من "المطالبات ضد ثري آروز كابيتال" - في إشارة إلى قرض بقيمة ١٥٢٥٠ بيتكوين (BTC) و٣٥٠ مليون USDC لم يتم سداده. ووفقًا لخطة الاسترداد المقترحة من فوياجر - رهنًا بموافقة المحاكم - قد يتلقى المستخدمون مجموعة من توكنات فوياجر والعملات المشفرة و"الأسهم المشتركة في الشركة المعاد تنظيمها حديثًا" والأموال من أي إجراءات مع ثري آروز كابيتال أو ٣AC.

حيث قالت شركة الإقراض: "ستعتمد الأرقام الدقيقة على ما سيحدث في عملية إعادة الهيكلة واستعادة أصول شركة ثري آروز كابيتال". "إن الخطة عرضة للتغيير، مع التفاوض مع العملاء، وفي النهاية التصويت [...] وقد وضعنا خطة إعادة هيكلة من شأنها الحفاظ على أصول العملاء وتوفير أفضل فرصة لتحقيق أقصى قيمة."

بالإضافة إلى الأصول المشفرة، قالت فوياجر إنها تحتفظ بأموال "مساوية لمبلغ الدولار في حسابات العملاء" في حساب خاص مؤّمن عليه من قبل المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في بنك ميتروبوليتان نيويورك. تضمن حماية المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ما يصل إلى ٢٥٠٠٠٠ دولار لكل عميل في حالة فشل البنك - وليس شركة الإقراض. وأضافت "فوياجر" أنها "تعمل على استعادة الوصول إلى الودائع بالدولار الأمريكي"، والتي تخضع لعملية تسوية ومنع الاحتيال.

أصدرت فوياجر إشعارًا بالتخلف عن السداد إلى ثري آروز كابيتال يوم ٢٧ يونيو، مستشهدةً لاحقًا بفشل الشركة في الدفع كأحد الأسباب وراء تعليق التداول والودائع والسحوبات ومكافآت الولاء. كما أعلنت شركة الإقراض أيضًا أنها اقترضت ١٥٠٠٠ بيتكوين - أي حوالي ٥٠٠ مليون دولار في ذلك الوقت - من ألاميدا ريسرش، مدعيةً أن الأموال كانت تهدف إلى تغطية الخسائر الناجمة عن ثري آروز كابيتال.