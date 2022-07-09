شعاجل: إيلون ماسك يريد إنهاء عملية الاستحواذ على تويتر التي تبلغ ٤٤ مليار دولار

تام شمس - السبت 9 يوليو 2022 05:49 صباحاً - في تحولٍ غير متوقع للأحداث، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" عن نيته إنهاء صفقة تويتر البالغة ٤٤ مليار دولار عبر رسالة تم إرسالها إلى مجلس إدارة عملاق الوسائط الاجتماعية.

وباختصار، فإن أغنى رجل في العالم ليس سعيدًا بنقص المعلومات التي يقدمها تويتر حول البريد العشوائي والحسابات المزيفة. ووفقًا للرسالة، الموجهة إلى كبير المسؤولين القانونيين في تويتر فيجايا جادي، فإن ماسك ينهي الاندماج لأن تويتر "يبدو أنه قدم مزاعم كاذبة ومضللة" استخدمها ماسك كنقطة مرجعية لقراره.

حيث وافق إيلون ماسك في البداية على شراء منصة الوسائط الاجتماعية الصديقة للعملات المشفرة مقابل ٥٤,٢٠ دولارًا للسهم، أو حوالي ٤٤ مليار دولار نقدًا. وكان مجلس إدارة تويتر سعيدًا بالقرار، وصوت بالإجماع لصالح الصفقة التي ستجعلها شركة خاصة مرة أخرى.

ومع ذلك، جادل الخطاب المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأن تويتر لم يكن واضحًا للغاية بشأن اثنين من البيانات المهمة - عملية تويتر لتدقيق تضمين الحسابات العشوائية والحسابات المزيفة في المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم (mDAU) بالإضافة إلى تحديد هذه الحسابات وتعليقها. وبحسب ما ورد كان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سريًا بشأن الإجراءات اليومية للمستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم على مدار العامين الماضيين. وفي نص ما جاء بالرسالة:

"باختصار، لم يقدم تويتر المعلومات التي طلبها السيد ماسك منذ ما يقرب من شهرين على الرغم من توضيحاته المتكررة والمفصلة التي تهدف إلى تبسيط تحديد تويتر وجمع وكشف المعلومات الأكثر صلة المطلوبة في طلبات السيد ماسك الأصلية."

تدعي الرسالة بعد ذلك أن تويتر ينتهك قسمين من اتفاقية الاندماج (القسمان ٦,٤ و٦,١١). وتقول الرسالة إن شركة وسائل التواصل الاجتماعي كانت على علم بخرقها منذ ٦ يونيو، وأن "أي مهلة ممنوحة لتويتر بموجب اتفاقية الاندماج قد انقضت الآن".

ومع ذلك، فإن مجلس إدارة تويتر بالتأكيد ليس سعيدًا بإنهاء إيلون ماسك للاتفاقية والتخلي عن الصفقة. ففي تغريدة، قال رئيس مجلس إدارة تويتر، بريت تايلور، إن مجلس الإدارة يتطلع إلى إغلاق الصفقة بالسعر المتفق عليه مسبقًا وسيتخذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر. حيث كتب تايلور: "نحن على ثقة من أننا سننتصر في محكمة ديلاوير".