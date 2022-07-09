نائبة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تحث على تنظيم أسرع للعملات المشفرة، وتروّج لدور العملات المستقرة

تام شمس - السبت 9 يوليو 2022 05:49 صباحاً - قالت نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لايل برينارد، أمام جمهور في مؤتمر لبنك إنجلترا في لندن يوم الجمعة، إنه يجب تنظيم الأمور الآن وإلا فسنندم لاحقًا. إذ ادعت برينارد أن العملات المشفرة لها نفس المخاطر الأساسية مثل التمويل التقليدي وتحتاج إلى "حواجز حماية قوية"، مشيرةً إلى الانكماش الأخير في السوق كدليل.

تحدثت برينارد بأكثر المصطلحات عمومية طوال خطابها. وسلطت الضوء على مشكلات الأداء الحديثة في العملات المشفرة، مثل التقلبات والارتباط بالأسهم الخطرة والمسؤولية تجاه عمليات تشغيل البنوك والمخاطر الأخرى المرتبطة بالتمويل التقليدي، والإفراط في الضمانات كمضخم للضغط. وقالت إنه مع اندماج العملات المشفرة في النظام المالي الأكثر شمولًا، ستصبح الحاجة إلى التنظيم استجابةً لتلك المخاطر أكثر إلحاحًا.

أيدت برينارد "مبدأ نفس المخاطر، نفس الإفصاح، نفس النتيجة التنظيمية." كما حثت على التعاون الدولي بين الجهات التنظيمية المالية للتعامل مع النطاق العابر للحدود لصناعة العملات الرقمية. يعكس هذا النداء الأخير استنتاجات تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الذي صدر في اليوم السابق.

حيث أثارت منطقتان محددتان قلقًا خاصًا في مسؤول الاحتياطي الفيدرالي. الأول هو أن مشاركة البنك في العملات المشفرة تزيد من مخاطر استقرار النظام المالي الأساسي. حيث قالت برينارد إنه ينبغي تشجيع مشاركة البنوك لأنها "توفر واجهة حيث يكون للجهات التنظيمية رؤى قوية". على الرغم من تأييدها لمبدأ "نفس المخاطر، ونفس الإفصاح"، يبدو أنها تجادل في معاملة مختلفة للعملات المشفرة هنا، مؤكدةً على أن "وجود إطار تنظيمي قوي لتمويل العملات المشفرة" كان ضروريًا لتعزيز المشاركة المصرفية المكثفة.

كذلك قالت برينارد إن العملات المستقرة هي المجال الثاني لانتشار المخاطر. ووصفتها بأنها جسر بين العملات المشفرة والعملات الورقية، وأشارت إلى أن أكبر عملين مستقرين يمثلان ٨٠٪ من القيمة السوقية. كما أوضحت أن العملات المستقرة المدعومة من العملات الورقية تكون "معرضة بشدة للاحتيال".

كذلك رأت برينارد دورًا مهمًا للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، قائلًا:

"يمكن للشكل الرقمي الأصلي لأموال البنك المركزي الآمنة أن يعزز الاستقرار من خلال توفير طبقة تسوية موثوقة محايدة في النظام المالي المستقبلي للعملات المشفرة."

وقد أعطت قابلية التشغيل البيني بين العملات المستقرة كاستخدام محتمل لطبقة التسوية المحايدة. وأخيرًا، أشارت برينارد إلى أنه في حين أن العملات الرقمية تقدم خدمات أرخص من بين مزاياها، فإن التكاليف التي يستلزمها التنظيم تستحق العناء.