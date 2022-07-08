شركة كومباس ماينينغ تعمل على تقليص ١٥٪ من الموظفين والمديرين التنفيذيين مع تخفيضات كبيرة في الأجور

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 06:48 مساءً - أجبر الصراع المستمر في مجال العملات المشفرة كومباس ماينينغ على تسريح ١٥٪ من موظفيها بينما يقوم كبار المديرين التنفيذيين والموظفين بإجراء تخفيضات كبيرة في الأجور.

حيث أعلنت الشركة قرارها بخفض قوتها العاملة في محاولة للتغلب على ظروف السوق الصعبة، بعد أسبوع واحد فقط من استقالة الرئيس التنفيذي ويت جيبس ​​والمدير المالي جودي فيشر.

تولى بول جوسكر كبير مسؤولي التكنولوجيا وكبير مسؤولي التعدين توماس هيلر زمام الأمور في الشركة كرؤساء مشاركين مؤقتين ومديرين تنفيذيين. وقد صاغ الثنائي خطابًا إلى الموظفين والمستثمرين والمجتمع الأوسع يوضح طريق الشركة في المستقبل.

وفي حين يواجه ١٥٪ من القوة العاملة في الشركة تسريحًا صعبًا للعاملين، أعلن الرؤساء التنفيذيون بالوكالة أيضًا أن كبار الموظفين وفريقها التنفيذي سيتخذون تخفيضات كبيرة في الأجور تصل إلى ٥٠٪. يعرض موقع كومباس ماينينغ حاليًا قوته العاملة - مع ٧٨ فردًا يشكلون الفريق الحالي.

بدأت شركة كومباس ماينينغ عملياتها في يناير ٢٠٢١ كخدمة استضافة للتعدين. وحتى الآن، باعت أكثر من نصف مليار دولار من معدات التعدين وتشغل حاليًا أكثر من ٣٠ ألف آلة تعدين لعملائها.

سلطت رسالة غوسكر وهيلر الضوء على المأزق المشؤوم للنجاح الأولي للشركة، حيث أدت جهودها للارتقاء لتلبية الطلب المتزايد إلى نمو الشركة بسرعة كبيرة:

"عندما انطلقنا، أذهلنا مستوى الطلب على خدماتنا، ونتيجة لذلك، حاولنا معالجة الاختناقات التشغيلية والمالية والتكنولوجية التي تواجهها جميع الشركات النامية من خلال توظيف المزيد من الأشخاص."

كومباس هي أول شركة تعدين تعلن عن تخفيض الوظائف وسط الانكماش المستمر في أسواق العملات المشفرة، لكنها ليست الضحية الوحيدة في النظام البيئي.