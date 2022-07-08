ألعاب العقل: تعليم بيتكوين عبر غرفة هروب في لبنان

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 06:48 مساءً - بيتكوين (BTC) تحرر الأشخاص. على الأقل، كانت هذه هي القصة في أول غرفة هروب بطابع بيتكوين في بيروت بلبنان.

واجه محبو بيتكوين اللبنانيون من مجموعة بيتكوين دو ليبان آخر تحدٍ لتعليم بيتكوين - مع Bitcoin Escape the System. وأفضل جزء؟ تسلل الفريق المكون من أربعة أفراد من غرفة الهروب في أسرع وقت حتى الآن.

بالنسبة للمبتدئين، فإن "لعبة الهروب" أو "غرفة الهروب" هي لعبة جماعية حيث يعمل اللاعبون معًا لحل الألغاز والأدلة والألغاز التي تعتمد عادةً على موضوع مثل الجواسيس والزومبي والآن، بيتكوين. ووفقًا للاسم، تتمثل المهمة في "الهروب" من موقع اللعبة خلال فترة زمنية معينة.

حيث قال سولي كوباياشي، مستشار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسوان بيتكوين والمدير في بيتكوين دو ليبان، لكوينتيليغراف أن "جميعنا (باستثناء واحد) لم نلعب غرف الهروب من قبل. لقد دخلنا الغرفة دون الاعتماد على معرفتنا بعملة بيتكوين".

ومع ذلك، من المحتمل أن يكون لديهم ميزة طفيفة على أولئك الجدد في بيتكوين. تدور موضوعات لعبة الهروب حول النقود الورقية وتقنيات السلسلة الزمنية (يشار إليها عادةً باسم بلوكتشين) وSHA-٢٥٦ (خوارزمية تجزئة بيتكوين) والحفظ الذاتي.

فنانو الهروب: @marco_bdl @Sooly_Kobayashi @Thomssmn @al3apodcast @BitcoinduLiban. المصدر: سولي كوباياشي

في حين أن لعبة الهروب ممتعة بعض الشيء، وفقًا لسولي، فهي مثال آخر على النهج الإبداعي لمجتمع بيتكوين اللبناني في ضم المزيد من محبي بيتكوين. حيث أخبر سولي، وهو أيضًا وسيط في بيتكوين دو ليبان، كوينتيليغراف أن "التعليم يمثل تحديًا في بلد لم يستثمر كثيرًا في هذا القطاع".

ومع تاريخ حافل بعدم الاستقرار، كان الشعب اللبناني منشغلًا بالبقاء على قيد الحياة في ظل اضطراب اقتصادي. ومن ثم، يحتاج تعليم بيتكوين إلى نهج حديث إبداعي".

كما هو مبين في المخطط البياني التالي، فإن الإنفاق الحكومي على التعليم في لبنان يتضاءل مقارنةً بنفقات الأرجنتين، وهو بلد يعاني أيضًا من مشاكل خطيرة تتعلق بالتضخم وعدم الاستقرار. لذلك، يجب على الناس أن يأخذوا التعليم المالي وتقنيات بيتكوين الإبداعية بأيديهم من خلال الأنشطة الشعبية.

المصدر: سولي كوباياشي

بالنسبة إلى لعبة الهروب، نظرًا لطبيعة ألعاب الهروب المليئة بالإجهاد والتي يغذيها الأدرينالين في بعض الأحيان، فمن الممكن أن يستوعب المشاركون المعلومات بشكل أسرع ويحتفظون بها لفترة أطول.

الفريق يقوم بحل أحد الألغاز أثناء لعبة الهروب. المصدر: كوباياشي

نتيجة لذلك، يمكن أن تكون لعبة الهروب التي تحمل موضوع بيتكوين طريقة ملتوية وسريعة لتثقيف الأشخاص حول بيتكوين. حيث يوضح سولي:

"لقد ثبت علميًا أن البشر يتعلمون بشكل أفضل في سيناريوهين. أولًا، عندما نكون مدفوعين عاطفيًا. [...] ثانيًا، عندما يُتوقع منا نقل المعلومات إلى شخص آخر، تميل عقولنا إلى التركيز وحفظ المعرفة بشكل أفضل."

حتى الآن، لم ير مؤسس غرفة الهروب، سعيد نصار، وهو مهندس أعمال دولي، سوى "عدد قليل" من محبي بيتكوين يلعبون اللعبة. وعلى الرغم من جاذبية بيتكوين، إلا أن اللعبة قد استمتع بها المشاركون الجدد في مجال بيتكوين.

ويضيف سولي:

"لن يلعب أحد غرفة الهروب هذه ولن يتعلم عن بيتكوين".

بالنسبة لبعض محبي بيتكوين، فهناك مفارقة في الخروج من غرفة هروب بيتكوين. فبالنسبة للبعض، قد يشعر العالم بأسره بالفعل وكأنه غرفة هروب، وبيتكوين هي السبيل الوحيد للخروج.