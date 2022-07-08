شركة بانكينغ سيركل الخاضعة للتنظيم من الاتحاد الأوروبي تتبنى عملة USDC المستقرة

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 06:48 مساءً - يقوم بانكينغ سيركل، وهو بنك أوروبي يركز على المدفوعات عبر الحدود، باعتماد عملة مستقرة رئيسية مربوطة بالدولار الأمريكي للدفع.

حيث أعلنت الشركة رسميًا يوم الجمعة عن اعتماد عملة USDC على منصتها كطريقة لقبول الدفع والمعالجة والتسوية.

وقد تم تمكين ميزة الدفع الجديدة كجزء من الخدمة الجديدة لبانكينغ سيركل التي تستهدف البنوك ومقدمي الدفع، مما يسمح لهم بتسهيل المدفوعات خارج نطاق البنوك التقليدية.

ويشير الإعلان إلى أن كوين بيز، وهي بورصة رئيسية للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، ستكون واحدة من مزودي سيولة العملة المشفرة لبانكينغ سيركل.

حيث قالت الشركة إن اعتماد USDC من قبل بانكينغ سيركل يعتبر "خطوة رئيسية في إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل العالمي" لأنه يوفر "مصالحة وسرعة ومزايا تكلفة" كبيرة.

وقد أخبر ميشال روباريل، رئيس خدمات الأصول الافتراضية في بانكينغ سيركل، كوينتيليغراف أن تكامل USDC هو الخطوة الأولى للبنك في سوق الأصول الرقمية. وأضاف: "لقد عمل بعض عملائنا على خدمة مجال العملات المشفرة على مدار العام أو العامين الماضيين، ونريد دعم نموهم".

اختارت بانكينغ سيركل عملة USDC كعرضها الأول لأنها "ذات صلة أكبر بعملائنا في هذه المرحلة"، حسبما أشار روباريل. وأوضح قائلًا: "سنضيف عملات مستقرة أخرى مرتبطة بالدولار الأمريكي وتلك الخاصة بالعملات الأخرى في المستقبل"، مضيفًا أن الشركة تستهدف عددًا محدودًا من العملات المستقرة المدعومة بالأصول في الربع الثالث من عام ٢٠٢٢.

توقع روباريل أيضًا أن تصبح العملات المستقرة المدعومة بالأصول مثل USDC أداة دفع أكثر شيوعًا في المستقبل، مشيرًا إلى أنه:

"سيسمح هذا للكثير من الشركات التي تبيع سلعًا أو خدمات أو محتوى إبداعيًا عبر الإنترنت بالقدرة على البيع وجمع الأموال وتلقي أرباحها في أي مكان تقريبًا. كما أنه يزيل الكثير من الاحتكاك والوقت اللازمين للنقل على المستوى الدولي".

تم إطلاق بانكينغ سيركل في عام ٢٠١٦ بهدف مساعدة شركات المدفوعات على الوصول إلى أسواق عالمية جديدة، وتجنب أعباء العمليات المصرفية التقليدية.

وتقدم الشركة أيضًا خدمات في دول أوروبية أخرى مثل المملكة المتحدة، وتعمل تحت إشراف محدود من هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة.