باينانس تحصل على ترخيص مهم لشركتها الفرعية الإسبانية من بنك إسبانيا

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 06:48 مساءً - أصبحت بورصة العملات المشفرة "باينانس" مسجلة الآن كمزود خدمة أصول افتراضية (VASP) من قبل بنك إسبانيا، مما يسمح للبورصة بتقديم خدمات الحفظ وتبادل العملات المشفرة في الدولة.

ففي إعلان يوم الجمعة، قالت باينانس إن فرعها الأسباني، مون تك سبين، تم تسجيله باعتباره مقدم خدمات أصول افتراضية من قبل البنك المركزي الإسباني يوم الخميس. وكانت الشركة قد تقدمت للتسجيل في يناير.

يمكن أن توفر باينانس الآن صرف العملات الورقية للأصول الرقمية وخدمات حفظ المحافظ مع الامتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.

حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، تشانغ بينغ زاو، إن التطوير في إسبانيا هو نتيجة العمل الجاد للشركة لجعل نظامها الأساسي يركز على حماية المستخدمين. وأوضح قائلًا:

"إن التنظيم الفعال ضروري للتبني الواسع للعملات المشفرة. وقد استثمرنا بشكل كبير في الامتثال وقدمنا ​​أدوات وسياسات متوافقة مع لوائح AMLD ٥ و٦ لضمان أن تظل منصتنا هي الأكثر أمانًا والأكثر موثوقية في الصناعة."

كما علق كيم جيرالت، مدير باينانس إسبانيا، على التطور الجديد. ووفقًا لجيرالت، ستكون الخطوة التالية لباينانس هي توسيع الفريق في إسبانيا وجعل خدماته أكثر سهولة. كذلك أشار المدير التنفيذي إلى أنه سيتم إعداد المزيد من المواهب المحلية لتلبية احتياجات السوق الإسبانية والمساهمة في تنمية النظام البيئي داخل البلاد.