سعر بيتكوين يبني أفضل شمعة أسبوعية منذ مارس على الرغم من الذروة الجديدة لمؤشر الدولار

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 06:48 مساءً - بيتكوين (BTC) في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس، ولكن ليس الجميع مقتنعًا بأن الأوقات الجيدة ستستمر.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

معنويات العملات المشفرة هي الأعلى منذ أوائل مايو

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه في وقت كتابة هذه السطور، ارتفع زوج بيتكوين مقابل الدولار بأكثر من ٢٠٠٠ دولار هذا الأسبوع - أي ما يقرب من ١٢٪.

فبعد قضاء عدة أيام محاصرًا في نطاق ضيق، تمكن الزوج من الخروج في الاتجاه الصعودي، وتسارعت المكاسب خلال الليل حتى ٨ يوليو لرؤية أعلى مستوى عند ٢٢٤٠١ دولارًا على بيتستامب.

وهذه الارتفاعات وحدها جديرة بالملاحظة، حيث تتزامن مع المتوسط ​​المتحرك لبيتكوين على مدى ٢٠٠ أسبوع (MA)، وهو مستوى أساسي في الأسواق الهابطة والذي كان بمثابة مقاومة منذ الشهر الماضي.

بينما دخلت العملة مرحلة توحيد عند مستوى أقل بحوالي ١٠٠٠ دولار أمريكي، إلا أن بيتكوين تظهر احتمالية حدوث تحول في الاتجاه. ومع ذلك، لن يكون التغلب على المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع مهمة سهلة.

حيث لخص مايكل فان دي بوب، أحد المساهمين في كوينتيليغراف، في تحديث على تويتر: "حسنًا، تم الوصول إلى مستوى ٢٢,٣ ألف دولار لبيتكوين، وتم تسجيل جميع الارتفاعات في الوقت الحالي".

"بعض التوحيد واستجماع القوة مطلوب (قد يتم إعادة اختبار مستوى ٢٠,٧ ألف دولار أمريكي) قبل أن تكون الأسواق جاهزة للاختراق فوق المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع، والذي سيكون ثقيلًا."

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع (بيتستامب) مع المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع. المصدر: تريدينغ فيو

اقترح فان دي بوب سابقًا أنه "من المحتمل وجود قدر مجنون من السيولة فوق المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع"، وأن الاختراق قد يشهد ارتفاعًا يصل إلى ٣٠٠٠٠ دولار.

وأضاف: "وبعد ذلك سوف تنقلب المشاعر أيضًا".كانت علامات التغيير في المزاج العام للسوق واضحة بالفعل خلال اليوم، مع وصول مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة إلى أعلى مستوياته منذ ٧ مايو. وعند ٢٠/١٠٠، لا يزال المؤشر في منطقة "الخوف الشديد".

مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة. المصدر: Alternative.me

يومٌ آخر، ارتفاعٌ آخر لمؤشر الدولار خلال عقدين من الزمن

في الوقت نفسه، لا تخلو حركة السعر الأخيرة من الرافضين لها، حيث يتوقع البعض دخول قيعان كلية أعمق قبل أي انتعاش كبير.

حيث أشار المتداول الشهير Il Capo of Crypto إلى أن عملة بيتكوين آخذة في الازدياد على الرغم من القوة المتجددة في مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، وأن "الخداع" في البورصات الرئيسية يزيد من احتمالية أن تكون الخطوة الأخيرة مزيفة.

حيث حذر متابعيه على تويتر قائلًا: "إن مؤشر DXY يتجه إلى قطع مكافئ. وترتفع عملة لبيتكوين قليلًا ويشعر الناس بالسعادة ويطلبون ٤٠ ألفًا. لا توجد إشارة صعودية واحدة لدعم هذا الارتفاع ولا يزال السعر عند ٢١ ألفًا -٢٢ ألفًا (مقاومة)".

"الرفض سيكون قويًا. ويمكن أن تنخفض العملات البديلة بنسبة ٤٥-٥٠٪. لن تكون هناك رحمة".

وقف مؤشر DXY عند ١٠٧,٣ في وقت كتابة هذه السطور، مسجلًا أعلى مستوياته على مدار عشرين عامًا. ترتبط قوة الدولار الأمريكي بشكل عكسي بأداء الأصول المشفرة.

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة. المصدر: تريدينغ فيو

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