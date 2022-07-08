شيبا إينو تحقق مكاسب بنسبة ٤٠٪ مقارنةً بدوجكوين بعد شهرين من أدنى مستوياتها القياسية

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 06:48 مساءً - نمى سعر شيبا إينو (SHIB) بشكل أقوى ضد منافستها دوجكوين (DOGE) في الشهرين الماضيين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أحداث حرق التوكنات الدورية وسلسلة إعلانات المشاريع التي تعد بتعزيز فائدتها.

لماذا يرتفع سعر SHIB؟

بالتفصيل، كسب زوج SHIB مقابل DOGE ما يزيد قليلًا عن ٤٠٪ بعد الارتداد من ٠,٠٠٠١١٢٠ يوم ١٢ مايو، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق.

مخطط السعر لزوج SHIB مقابل الدولار على مدى أربع ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يعد حرق العملات هو التفسير الأكثر منطقية وراء اندفاع SHIB الأخير ضد DOGE.

وتتضمن العملية إرسال توكنات SHIB إلى محفظة بدون مالك، أي إزالتها من التداول بشكل دائم مقابل إجمالي واحد كوادريليون من العرض (تم إرسال نصفها إلى المؤسس المشارك لشركة إيثريوم "فيتاليك بوترين".

حرقت شبكة شيبا إينو أكثر من ٤١٠ تريليون من توكنات SHIB (حوالي ٤,٥ مليارات دولار بسعر اليوم) من إمدادها الأولي، وفقًا لبوابة تتبع البيانات ShibBurn.com.

إمداد شيبا إينو. المصدر: ShibBurn.com

لا تتميز دوجكوين يزة حرق العملة وتأتي مع عرض غير محدود. ود يمنح ذلك المتداولين سببًا لتجميع SHIB أمثر من DOGE، خاصةً خلال سوق هابطة للعملات المشفرة عندما تنخفض جميع الأصول الرقمية تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي.

ونتيجة لذلك، بلغت خسائر SHIB مقابل الدولار الأمريكي منذ ١٢ مايو -٧,٥٪ مقابل خسائر DOGE البالغة ١٧,٥٪ في نفس الفترة.

مخطط السعر اليومي لزوج SHIB مقابل الدولار أمام زوج دوجكوين مقابل الدولار. المصدر: تريدينغ فيو

النظام البيئي لشيبا إينو ينمو

جاء إطلاق شيبا إينو مع وعد بأنه سيكون نسخة أفضل من دوجكوين.

وقد حاول المشروع ذلك من خلال تقديم بعض التطبيقات المحتملة، مثل العقود الذكية والبورصة اللامركزية الحصرية المسماة "شيباسواب" التي تمكّن المستخدمين من مشاركة SHIB مقابل "BONE" و"LEASH"، وهما توكنان آخران داخل نظام شيبا إينو البيئي.

حجم تداول شيبا سواب. المصدر: Nomics.com

ما التالي بالنسبة لزوج SHIB/DOGE

إن اندفاع SHIB المستمر ضد DOGE يخاطر بحدوث إرهاق بسبب نمط الانعكاس الهبوطي الكلاسيكي.

والجدير بالذكر أن زوج SHIB/DOGE كان يتأرجح داخل الوتد الصاعد، المحدد بواسطة خطي اتجاه تصاعديين متقاربين. عادةً ما يتم حل الأوتاد الصاعدة بعد كسر السعر أسفل خطوط الاتجاه السفلية، مصحوبًا بارتفاع في حجم التداول.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن تؤدي حركة الانهيار إلى سحب السعر إلى المستوى الذي يكون طوله مساويًا للمسافة القصوى بين خطي الاتجاه العلوي والسفلي للإسفين. ويظهر المخطط البياني أدناه زوج SHIB/DOGE في إعداد مماثل.

مخطط السعر اليومي لزوج SHIB مقابل DOGE يعرض إعداد انهيار "الوتد الصاعد". المصدر: تريدينغ فيو

نتيجة لذلك، يخاطر الزوج بالهبوط إلى النطاق ٠,٠٠٠١٢٣٣-٠,٠٠٠١٣٤٨ اعتمادًا على نقطة الانهيار، وهو انخفاض بنسبة ١٥-٢٠٪ عن مستويات الأسعار الحالية.

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