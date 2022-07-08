الاتحادات الائتمانية تحذر من تكلفة تطوير عملة رقمية للبنك المركزي

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 06:48 مساءً - أبدت مجموعة ضغط مقرها الولايات المتحدة اعتراضها على تطوير عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) في الولايات المتحدة. إذ تعتقد الرابطة الوطنية للاتحادات الائتمانية المؤمنة فيدراليًا (NAFCU) أن تكلفة المشروع تفوق "الفوائد المفترضة".

ففي رسالة عامة إلى وزارة التجارة الأمريكية، بتاريخ الثلاثاء، ادعى أندرو موريس، كبير مستشاري البحث والسياسة في NAFCU، أن التكاليف ستفوق الفوائد وأن هناك بدائل أفضل لتحقيق نفس الأهداف. جاء الخطاب ردًا على طلب الإدارة للتعليق (RFC) على الأصول الرقمية.

وفي حين أن النص الكامل للرسالة غير متاح حاليًا، إلا أنه قد لفت الانتباه إلى مبادرات مدفوعات القطاعين الخاص والعام، وفقًا لبيان NAFCU، لتوضيح مدى توفر بدائل أقل اضطرابًا لتحقيق تحسين المدفوعات وأبرز الدور الذي تلعبه الاتحادات الائتمانية بالفعل من حيث الوصول إلى السكان الذين لا يمكنهم الوصول للخدمة.

وليس من المستغرب أن يكون البديل الرئيسي للعملة الرقمية للبنك المركزي من وجهة نظر مجموعة الضغط هو دعم مشاركة اتحاد الائتمان.

كما يقدم الخطاب أيضًا العديد من الاقتراحات التي من شأنها أن تساعد وزارة التجارة على رفع القدرة التنافسية العالمية للولايات المتحدة، مثل "دعم الابتكار المسؤول" داخل صناعة الاتحاد الائتماني وتطبيق قوانين حماية المستهلك على الكيانات التي تسهل مشاركة المستهلك مع الأصول الرقمية.