دعوى قضائية جماعية تدعي أن توكن SOL الخاص بسولانا هو أوراق مالية غير مسجلة

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 08:45 صباحاً - سولانا لابز هي أحدث شركة عملات مشفرة تتعرض لدعوى قضائية تتهمها بالترويج لأوراق مالية غير مسجلة.

تم رفع الدعوى الجماعية يوم ١ يوليو من قبل روش فريدمان إل إلأ بي وشنايدر والاس كوتريل كونيكي في محكمة المقاطعة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا نيابةً عن المدعي مارك يونغ، وهو من سكان الولاية.

تتهم الدعوى القضائية سولانا لابز، ومؤسسة سولانا فاونديشن وأناتولي ياكوفينكو ومالتي كوين كابيتال مانجمنت وكايل سماني و فالكون إكس، ببيع توكنات أوراق مالية غير المسجلة في شكل SOL اعتبارًا من ٢٤ مارس ٢٠٢٠.

"حقق المدعى عليهم أرباحًا هائلة من خلال بيع الأوراق المالية SOL للمستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة في انتهاك لأحكام التسجيل لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية وقوانين الولايات، وقد تكبد المستثمرون خسائر فادحة"،

يتخذ المدعي إجراءً نيابةً عن نفسه وعن مستثمري SOL الآخرين مع ادعاءات أخرى بأن سولانا لابز قد قدمت "بيانات مضللة عن عمد" فيما يتعلق بإجمالي المعروض المتداول من توكنات SOL.

ووفقًا للدعوى القضائية، قام أناتولي ياكوفينكو، مؤسس شركة سولانا لابز، بإقراض صانع السوق أكثر من ١١,٣ مليون توكن في أبريل ٢٠٢٠، وفشل في الكشف عن هذه المعلومات للجمهور. كما صرحت الشركة بأنها ستقلل العرض بمقدار هذا المبلغ لكنها لم تحرق سوى ٣,٣ ملايين توكن حسبما تدعي الدعوى.

كذلك أعرب المدعون عن استيائهم من مزاعم سولانا باللامركزية. واعتبارًا من مايو ٢٠٢١، استحوذ المتداولون من الداخل على ٤٨٪ من إمداد SOL. وبالتالي فإن الشبكة شديدة المركزية".

كما يمكن أن يكون لنتائج الدعوى آثار كبيرة على سولانا وصناعة العملات المشفرة الأوسع. إذ قد يتم إزالة SOL من بورصات العملات المشفرة الرائدة إذا اعتبرتها المحكمة أوراقًا مالية. حيث قامت كوين بيز وكراكن بإزالة XRP في أواخر عام ٢٠٢٠ بعد الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد ريبل، والتي سيتم الانتهاء منها قريبًا.

انخفضت أسعار SOL بنسبة ٨٥٪ من أعلى مستوى لها يوم ٦ نوفمبر عند ٢٦٠ دولارًا ويتم تداولها حاليًا بأقل من ٤٠ دولارًا بقليل، وفقًا لكوين غيكو.