سيلسيوس تنقل ما قيمته ٥٢٩ مليون دولار من WBTC إلى بورصة إف تي إكس: فهل يدعو هذا للقلق؟

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 06:48 صباحاً - قامت منصة الإقراض المتعسرة "سيلسيوس" بتحويل ما يقرب من ٢٥٠٠٠ رابد بيتكوين (wBTC)، بقيمة ٥٢٨,٩ مليون دولار إلى بورصة العملات المشفرة إف تي إكس، مما أثار مخاوف البعض في المجتمع.

يأتي التحويل الضخم إلى البورصة بعد أن سددت منصة الإقراض ٤١,٢ مليون دولار المتبقية لبروتوكول ميكر (MKR)، مما أدى إلى تحرير ضمان قرضها بالكامل من WBTC.

ومع ذلك، فإن المجتمع غير متأكد مما يجب أن يشعر به حيال عملية النقل، حيث يخشى البعض من أن يتم ضخ WBTC في البورصة قريبًا، مما يؤدي إلى انخفاض أسعار بيتكوين.

كان الآخرون أكثر أملًا في أن هذه الخطوة قد تكون استعدادًا لسيلسيوس لمبادلة رابد بيتكوين بعملات بيتكوين، والتي قد تكون علامة جيدة للمودعين الذين كانوا يأملون في إعادة فتح عمليات سحب بيتكوين في النهاية على منصة سيلسيوس. ارتفع سعر بيتكوين بنسبة ٨٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليتم تداوله فوق ٢٢١٠٠ دولار، مما يشير إلى أن المشاركين في السوق يأخذون الأخبار في معاملاتهم.

تم إرسال ٢٥٠٠٠ wBTC إلى إف تي إكس بعد الأخبار التي صدرت في وقتٍ سابق اليوم والتي تفيد بأنه من المحتمل إطلاق ١٥٠٠٠٠ بيتكوين في السوق حيث يستعيد دائنو إم تي غوكس عملات بيتكوين الخاصة بهم بعد انتظار دام ثماني سنوات.

حتى الآن، ظل كل من سيليسيوس والرئيس التنفيذي أليكس ماشينسكي صامتين حول أي حركة للأموال.

بينما قال محامي العملات المشفرة جوني بيروفيتش، مدير بلوكتشين آند ديجيتال أسيتس لكوينتيليغراف يوم ٧ يوليو أن سداد سيلسيوس لموقف القرض الخاص بها مع ميكر سيساعد عملائها في النهاية.

"يعتمد بروتوكول ميكر على أوضاع القروض ذات الضمانات الزائدة، لذا فإن سداد قرض بقيمة ٤١ مليون دولار أمريكي من داي قد أطلق ٢١٩٦٢ WBTC من رأس المال المتاح الآن لتلبية طلبات سحب العملاء."

وأضاف بيروفيتش أنه حتى إذا انتهى الأمر بسيلسيوس إلى التقدم بطلب للإفلاس، فإن سداد صفقة القرض وسحب الضمانات يمكن أن يحسن وضع العملاء.