ريديت يعلن عن "صور رمزية قابلة للتحصيل" مدعومة من بلوكتشين

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 05:49 صباحاً - أعلن موقع ريديت لتجميع المحتوى والمناقشة عن إطلاق نظام صور رمزية جديد مدعوم من بلوكتشين يوم الخميس. وعلى الرغم من عدم الكشف عن أي تاريخ رسمي، اقترحت الشركة أن تكون الصور الرمزية متاحة لعامة الناس في الأسابيع القليلة المقبلة. في الوقت الحالي، يوفر ريديت وصولًا مبكرًا لإلقاء نظرة أولى لعدد محدود من الأشخاص الذين ينضمون إلى مجتمع r/CollectibleAvatars.

الصور الرمزية القابلة للتجميع هي مجموعة من الأعمال الفنية ذات الإصدار المحدود تم إنشاؤها بواسطة فنانين مستقلين يستخدمون أيضًا موقع ريديت على الويب. ويمكن شراء الصور الرمزية الجديدة بالعملات المحلية، لكن الإعلان ذكر أن العمل الفني مخزن على بلوكتشين بوليغون (MATIC). بالإضافة إلى ذلك، يتم التعامل مع إدارة الصور الرمزية القابلة للتجميع من خلال فولت، وهي محفظة ريديت التي تعمل بنظام بلوكتشين والتي تعمل على سلاسل متوافقة مع إيثريوم.

تهدف هذه الخطوة الأخيرة من قبل ريديت إلى تمكين الفنانين الذين يستخدمون موقع الويب، حسبما هو مذكور في إعلان يوم الخميس على موقعها الإلكتروني:

"منذ البداية، كان هدفنا هو تمكين الفنانين من ابتكار وبيع أعمالهم. وسيتقاضى الفنانون رواتبهم مقابل كل صورة رمزية قابلة للتحصيل يتمم بيعها على ريديت، بدون أي رسوم، كما يحق لهم تلقي الإتاوات من المبيعات الثانوية للصور الرمزية القابلة للتحصيل الخاصة بهم في الأسواق المفتوحة".

ستكون المجموعة الجديدة متاحة حيث يقوم مستخدمو ريديت عادةً ببناء صورهم الرمزية على موقع الويب. وبمجرد شراء الصورة الرمزية النادرة، يمكن استخدامها كصورة رمزية على ريديت. وسيكون مالكو الصور الرمزية القابلة للتحصيل مؤهلين للحصول على مزايا فريدة وسيحصل منشئو الصور الرمزية القابلة للتحصيل على نسبة مئوية من المبيعات الثانوية في المستقبل.

اعتبارًا من إعلان يوم الخميس، "يتم تخزين الصور الرمزية القابلة للتجميع حاليًا على بوليغون، وهي شبكة بلوكتشين للأغراض العامة ومتوافقة مع إيثريوم. حيث أوضحت قائلة: "لقد اخترنا بوليغون لمعاملاتها منخفضة التكلفة والتزامات الاستدامة."

كما صرح ريديت أن الصور الرمزية ليست توكنات غير قابلة للاستبدال مناسبة، والعملات المشفرة ليست جزءًا من عملية شرائها أو بيعها في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن "الصور الرمزية القابلة للتحصيل المدعومة من بلوكتشين هي إحدى الخطوات المبكرة التي نتخذها لاختبارها من الفوائد المحتملة لهذا المفهوم على ريديت".

ذكر رديت أيضًا الرؤى المستقبلية للشركة فيما يتعلق بالميزات ذات الصلة بالمفهوم: