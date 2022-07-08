تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 05:49 صباحاً - منذ 35 دقيقة
أطلقت شركة رأس المال الاستثماري للألعاب "كونڤوي" صندوقًا جديدًا بقيمة ١٥٠ مليون دولار، مع جزء من المقرر استثماره في الألعاب القائمة على العملات المشفرة وبلوكتشين
من المقرر أن تقوم شركة رأس المال الاستثماري "كونڤوي فنتشرز" بتخصيص ٣٠ مليون دولار على الأقل لدعم العديد من الألعاب القائمة على العملات المشفرة وبلوكتشين.
حيث أعلنت الشركة الأمريكية عن إطلاق "كونڤوي فند III" برأس مال يبلغ ١٥٠ مليون دولار مع خطط للاستثمار في مجموعة متنوعة من المنصات والتقنيات في قطاع الألعاب العالمي. ووفقًا لبلومبرغ، سيتم تخصيص ما يصل إلى ٣٠٪ (٤٥ مليون دولار) من الصندوق إلى مجال ألعاب العملات المشفرة وبلوكتشين.
"كونڤوي" ليست غريبة على عالم العملات المشفرة والألعاب القائمة على بلوكتشين. إذ تفتخر الشركة بمجموعة رائعة من شركات الألعاب والمشاريع التي مولتها، بما في ذلك أمثال الشركة وراء أكسي إنفينيتي، سكاي ميفيس، ومنصة شخصيات الميتافيرس "ريدي بلاير مي"، ولعبة التوكنات غير القابلة للاستبدال المفتوحة للعالم "جينوبتس".
وقد استثمرت الشركة في ٣٥ شركة حتى الآن من خلال أول صندوقين لها عبر أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة رأس المال المغامر "كونڤوي" تُطلق صندوقًا جديدًا بقيمة ١٥٠ مليون دولار لألعاب تعتمد على بلوكتشين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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