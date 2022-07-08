المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تدقق في التسويق الرقمي لشركة فوياجر.. وظهور علاقات معقدة مع سام بانكمان فرايد

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 05:49 صباحاً - تفاجأ بعض مالكي حسابات فوياجر ديجيتال عندما اكتشفوا أن ودائعهم لم تكن تتمتع بالحماية التي اعتقدوا أنها تتمتع بها بعد تقديم شركة سمسرة وإقراض العملات المشفرة للإفلاس يوم الثلاثاء. وقد يعني هذا عواقب إضافية لفوياجر ديجيتال.

قدمت فوياجر ديجيتال طلبًا للإفلاس بموجب الفصل ١١، مستشهدة بديون تصل إلى ١٠ مليارات دولار إلى ١٠٠٠٠٠ دائن في أزمة حدثت بعد تخلف صندوق التحوط السنغافوري ثري آروز كابيتال (٣AC) عن قرض بقيمة ١٥٢٥٠ بيتكوين (BTC) و٣٥٠ مليون عملة USDC قبل أسبوع.

ووفقًا لموقع فوياجر ديجيتال على الويب، "يحتفظ شريكنا المصرفي، ميتروبوليتان كومرشال بنك، بعملات الدولار الأمريكي الخاص بكم، وهو مؤمّن من المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وبالتالي فإن الأموال النقدية التي تحتفظ بها مع فوياجر محمية". يمتلك البنك ٣٥٠ مليون دولار من ودائع عملاء فوياجر ديجيتال.

وقد أوضح ي بيان أن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع (FDIC) تؤمن على حسابات تصل إلى ٢٥٠ ألف دولار لكل مودع في حالة فشل البنك، مضيفًا أن مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية لا توفر الحماية ضد فشل فوياجر ديجيتال أو ضد خسارة العملات المشفرة.

وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس، قالت مصادر لم تذكر اسمها إن المودعين في فوياجر ديجيتال من المتوقع أن يتلقوا جميع الأموال النقدية من حساباتهم المودعة في البنك في نهاية المطاف، كما وعدت فوياجر ديجيتال. وحسبما قال مصدر للصحيفة فإن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع كانت تنظر في عملية تسويق فوياجر ديجيتال.

حيث قالت فوياجر ديجيتال إن خطة إعادة التنظيم المقترحة توقعت أنه، وفقًا لحالات الطوارئ المختلفة، "سيتلقى العملاء الذين لديهم عملات مشفرة في حساباتهم في مقابل مجموعة من العملات المشفرة في حساباتهم، وعائدات من استرداد ثري آروز كابيتال، والمشاركة العامة في الشركة التي أعيد تنظيمها، بالإضافة إلى توكنات فوياجر".

كما لوحظ أن فوياجر ديجيتال لديها علاقة مالية معقدة مع شركة ألاميدا ريسرش، التي يدعمها سام بانكمان فريد. إذ إن ألاميد ريسرش هي في الوقت نفسه أكبر مساهم في فوياجر ديجيتال، وثاني أكبر دائن بقيمة ٣٧٧ مليون دولار، وتدين لشركة فوياجر ديجيتال بمبلغ ٧٥ مليون دولار.