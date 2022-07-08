وزارة الخزانة الأمريكية تصدر إطارًا يتناول المشاركة حول العملات المشفرة مع الجهات التنظيمية الأجنبية

تام شمس - الجمعة 8 يوليو 2022 05:49 صباحاً - قدمت وزارة الخزانة الأمريكية إلى الرئيس جو بايدن إطار عمل بشأن العملات المشفرة لفيما يتعلق بعمل الوكالات الحكومية الأمريكية مع نظيراتها الأجنبية.

ففي إعلان يوم الخميس، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها أبلغت عن إطار تنظيمي للعملات المشفرة بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير التجارة ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالات الحكومية الأخرى كما هو مطلوب من قبل الأمر التنفيذي للرئيس بايدن حول الأصول الرقمية الصادر في مارس. ووفقًا لوزارة الخزانة، يهدف الإطار إلى تشجيع تطوير الأصول الرقمية مع احترام "القيم الديموقراطية الأساسية لأمريكا" وضمان استقرار وسلامة النظام المالي العالمي والنظام النقدي الدولي.

وقد طلب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بايدن من وزارة الخزانة أن تقود جهدًا مشتركًا بين الوكالات في تطوير توصيات السياسة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة. وأشارت الهيئة الحكومية إلى الحاجة إلى "التعاون الدولي بين السلطات العامة والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين" نظرًا للمخاطر المحتملة على المستثمرين من خلال "التنظيم والإشراف والامتثال غير المتكافئين عبر الولايات القضائية".

"يتحدى التنظيم غير الكافي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) والإشراف والتنفيذ من قبل البلدان الأخرى قدرة الولايات المتحدة على التحقيق في تدفقات المعاملات غير المشروعة للأصول الرقمية التي تقفز كثيرًا إلى الخارج، كما هو الحال غالبًا في مدفوعات برامج الفدية وغيرها من عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالجرائم الإلكترونية.

وفيما يتعلق بالتعاون والتنسيق الدوليين، قالت وزارة الخزانة إنها ستنخرط مع صانعي السياسات والجهات التنظيمية في مجموعة السبع بشأن القضايا المتعلقة بالأصول الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية للبنك المركزي، ودمج التقنيات الجديدة في النظام النقدي الدولي. كما ستعمل الولايات المتحدة أيضًا مع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتحديد المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي بسبب الأصول الرقمية، والدفع نحو لوائح العملات المشفرة والتشاور مع الأعضاء بشأن "التحديات المالية الأوسع".