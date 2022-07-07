متصفح "أوبرا" يدمج كوين ٩٨ لتعزيز إمكانية الوصول إلى ويب ٣ في جنوب شرق آسيا

تام شمس - الخميس 7 يوليو 2022 09:48 مساءً - أعلن متصفح العملات المشفرة "أوبرا"، وهو مشروع يركز على ويب ٣ لتسهيل التنقل عبر التطبيقات اللامركزية (DApps) والألعاب والأنظمة الأساسية الميتافيرس، عن شراكة مع كوين٩٨، وهي منصة تمويل لامركزية مقرها جنوب شرق آسيا، لتعزيز إمكانية الوصول إلى ويب ٣.

بعد تكامل كوين٩٨، سيتمكن مستخدمو متصفح العملات المشفرة الخاص بأوبرا من الاستفادة من مجموعة التوكنات غير القابلة للاستبدال والبورصات اللامركزية (DEXs) والجسور عبر السلاسل ومقايضات الأصول بالإضافة إلى القدرة على المشاركة والإقراض محافظهم من العملات المشفرة، وفقًا لإعلان يوم الخميس.

ومع سمعة جنوب شرق آسيا كنقطة ساخنة للتكنولوجيا عبر الإنترنت - مع أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت في العالم - ومنطقة بها عدد سكان متزايد من الشباب ومجتمع العملات المشفرة النشط بشكل متزايد، فإن التعاون يستعد لجلب متصفح أوبرا للعملات المشفرة خطوة واحدة إلى هدفه المتمثل في الترويج العملة المشفرة الجماعية واعتماد ويب ٣. وتعليقًا على التطوير، قالت سوسي بات، قائدة النظام البيئي للعملات المشفرة في أوبرا:

"مع وجود أكثر من ٣٤٠ مليون مستخدم حول العالم، من المهم أن نشجع التبني السائد من خلال توفير المنتجات والخدمات التي يمكن للجميع استخدامها."

كان أوبرا مشاركًا بارزًا في صناعة العملات المشفرة لبعض الوقت، وكان أول متصفح رئيسي يقبل مدفوعات بيتكوين (BTC) في عام ٢٠١٩. في يناير ٢٠٢٢، أطلق أوبرا مشروع متصفح العملات المشفرة، وهي مبادرة موجهة نحو ويب ٣ لجعلها أسهل في اكتشاف التطبيقات اللامركزية والألعاب ومنصات الميتافيرس.