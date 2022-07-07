سولفير تتيح للمستخدمين إدارة حسابات سولانا المركزية واللامركزية في تطبيق واحد مع تكامل إف تي إكس

تام شمس - الخميس 7 يوليو 2022 09:48 مساءً - يوم الخميس، أصدرت سولانا (SOL) - المحفظة الأصلية سولفير تكاملًا جديدًا مع بورصة العملات المشفرة إف تي إكس و دوت كوم وإف تي إكس دوت يو إس لتبسيط إدارة المحافظ لمستخدمي سولانا. وحسبما أخبرت سولفير، فإنها ستجعل التحويلات بين أرصدة الشخص الحفظية وغير الحفظية تافهة من خلال تمكين المستخدمين من إدارة أموال إف تي إكس مباشرةً من امتداد الويب لسولفير الخاص بهم ولاحقًا عبر محفظة الهاتف المحمول. وبالطبع، ستظل قواعد اعرف عميلك (KYC) من إف تي إكس سارية لربط حسابات البورصة الخاصة بالشخص مع سولفير.

بالإضافة إلى ذلك، لن تتأثر مقايضة التوكنات على حسابات إف تي إكس داخل محفظة سولفير بازدحام شبكة سولانا الشائنة حيث يتم الحصول على السيولة من إف تي إكس بدلًا من سولانا. على الرغم من أن عمليات الإيداع والسحب على شبكة سولانا قد تظل بطيئة في بعض الأحيان. تدعم المحفظة وظائف سحب التوكنات غير القابلة للاستبدال والودائع والوظائف المرئية لإف تي إكس.

بالنسبة لمستخدمي التمويل اللامركزي، أو DeFi، فإن التكامل من شأنه تحسين قدرة سولفير على إجراء عمليات توزيع توكنات منسقة وحوافز العائد الأخرى. حيث علق فيليب دراغوسلافيتش، المؤسس المشارك لشركة سولفير:

"من المحتمل أن تكون إف تي إكس واحدة من أكثر البورصات المركزية شيوعًا لمستخدمي التمويل اللامركزي، خاصةً على سولانا. يربط دمج الاثنين بين كلا العالمين حيث يمكنك التحكم في حساب إف تي إكس الخاص بالمستخدم دون مغادرة سولفير. وقد يؤدي تأكيد عنوان المحفظة إلى شخص فريد مسجل على إف تي إكس فرص الويب ٣.٠ المتوافقة مع التنظيمات."

سولفير هي محفظة أنشأها المجتمع ومصممة خصيصًا لسولانا. وتسمح المحفظة للمستخدمين بإرسال واستلام توكنات SOL الأصلية بالإضافة إلى إرسال واستلام توكنات SPL المكافئة لتوكنات ERC-٢٠ لسولانا. كما أنه يدعم رهن توكنات SOL أو التوكنات غير القابلة للاستبدال المتقدمة والتعاملات واستخدام بروتوكول التمويل اللامركزي وإشعارات التطبيقات اللامركزية ودعم أجهزة محافظ ليدجر.