بيتستامب تلغي خطط "رسوم عدم النشاط" بعد رد فعل عنيف كبير

تام شمس - الخميس 7 يوليو 2022 09:48 مساءً - ألغت بورصة العملات المشفرة "بيتستامب" ومقرها لوكسمبورغ خططًا لتطبيق رسوم عدم النشاط بعد صيحات واسعة النطاق من المستخدمين عبر الإنترنت.

كانت البورصة قد أعلنت سابقًا في نهاية يونيو أنها ستفرض ١٠ يورو (رسوم تبلغ دولار واحد على المستخدمين غير النشطين على منصتها بأرصدة حسابات بقيمة ٢٠٠ يورو (٢٠٤,٠٨ دولارًا) أو أقل من بداية أغسطس.

وكان من المقرر تطبيق رسوم عدم النشاط على مستخدمي بيتستامب ليميتد وبيتستامب غلوبال ليمتد اعتبارًا من ١ أغسطس ولعملاء بيتستامب أوروبا اعتبارًا من ٦ أغسطس. تم إعفاء مستخدمي بيتستامب المقيمين في الولايات المتحدة من الرسوم المقترحة، وذلك وفقًا لجدول رسوم الشركة.

قوبلت هذه الخطوة بإدانة من المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، مع وجود حسابات بارزة للعملات المشفرة بين جوقة الأصوات التي تتعارض مع خطط البورصة المقترحة.

تواصل كوينتيليغراف مع بيتستامب للتأكد من سبب اتخاذ القرار الأولي لتنفيذ عقوبة عدم النشاط وإذا ما كان الانكماش الحالي عبر أسواق العملات المشفرة قد لعب دورًا في الحركة الملغاة الآن.

وقد أشار متحدث باسم البورصة إلى التكاليف الإدارية المتكبدة من خلال الاحتفاظ بحسابات غير نشطة باعتبارها السبب الرئيسي لتنفيذ رسوم عدم النشاط المقترحة. كانت بيتستامب تدرس الفكرة منذ العام الماضي مع التأكيد على أن ظروف السوق الحالية لم تلعب دورًا في هذه الخطوة.

ووافق المتحدث الرسمي على وجود اضطراب في أسواق العملات المشفرة، لكنه أشار إلى أن بيتستامب "لا تتعرض لأي من هذه الشركات، وأن مركزنا المالي لا يزال قويًا وصحيًا، وأننا نواصل الاستثمار في منتجاتنا وتقنيتنا".

قامت الشركة منذ ذلك الحين بإزالة الإعلان الأولي من موقعها على الويب وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن صفحة جدول رسوم بيتستامب لا تزال تعكس تفاصيل رسوم عدم النشاط. كما أكدت الشركة أن بعض المستخدمين طلبوا إغلاق حساباتهم بعد الإعلان الأولي عن الرسوم المقترحة.

كان على المستخدمين الذين كانوا غير نشطين لأكثر من عام شراء أو بيع عملة مشفرة في البورصة، أو إجراء إيداع أو سحب أو سحب أو حصة في بيتستامب إيرن لتجنب تكبد الرسوم.

خططت بيتستامب لخصم ١٠ يورو من رصيد العملة الورقية للمستخدمين غير النشط، أو المبلغ المعادل من حيازاتهم من العملات المشفرة إذا كان رصيدهم الورقي أقل من العقوبة.