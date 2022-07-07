مركز أبحاث سياسي يطلب من الحكومة الفلبينية حظر باينانس بسبب عروص ترويجية

تام شمس - الخميس 7 يوليو 2022 07:09 مساءً - أرسل مركز الأبحاث المحلي إنفراواتش بي إتش خطابًا إلى وزارة التجارة والصناعة الفلبينية (DTI)، يحث فيه الوكالة الحكومية على بدء تحقيق ضد بورصة العملات المشفرة باينانس لإصدارها عروض ترويجية دون تصاريح.

حيث زعمت الرسالة أن بورصة العملات المشفرة كانت تستهدف المستهلكين الفلبينيين بعروض ترويجية غير مسجلة يتم نشرها بشكل عرضي على منصات التواصل الاجتماعي. حيث قال تيري ريدون، منظم إنفراواتش بي إتش، إن باينانس تتجاهل اللوائح الفلبينية، حيث تقوم البورصة بوظائف مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) في الدولة بدون ترخيص.

وردًا على الرسالة، أخبر متحدث باسم باينانس كوينتيليغراف أن البورصة تأخذ الامتثال على محمل الجد وتعمل مع الجهات التنظيمية وهيئات إنفاذ القانون وقادة الصناعة لتعزيز الأمن والاستدامة داخل الصناعة. حيث أوضحت باينانس أن:

"في الفلبين، تتطلع باينانس إلى تأمين تراخيص مقدم خدمات أصول افتراضية ومؤسسة نقود إلكترونية. نحن نشارك باستمرار في المناقشات مع الجهات التنظيمية وأصحاب المصلحة داخل الدولة. وهدفنا هو المساهمة في نظام ويب ٣ ولوكتشين النابض بالحياة في الفلبين."

كما أكد المتحدث باسم باينانس أيضًا أن البورصة تفرض الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها. علاوة على ذلك، أدخلت البورصة متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) الإلزامية لمستخدميها. بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث الرسمي إلى أنهم كانوا يستثمرون باستمرار في جهود الامتثال.