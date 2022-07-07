أنيموكا ووي ميد وسامسونغ نكست تدعم ستوديو ويب ٣ لتطوير ألعاب مفتوحة المصدر

تام شمس - الخميس 7 يوليو 2022 07:09 مساءً - جمعت شركة الألعاب التي يقودها المجتمع، بلانيتاريوم لابز، ٣٢ مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة أ، بدعم من أنيموكا براندز وسامسونغ نكست ووي ميد. وسيتم استخدام الأموال لبناء نظام ألعاب قائم على بلوكتشين حيث يمكن للاعبين المشاركة في شبكة اللعبة مع السماح أيضًا لأعضاء المجتمع بمقعد على الطاولة.

ووفقًا للإعلان الصادر يوم الخميس، تعمل الشركة على تطوير بيئة ألعاب تعتمد على تقنية بلوكتشين ليب بلانيت، مما يسمح للاعبين بالانضمام إلى شبكة الألعاب مع توفير صوت للمستخدمين في تطوير محتوى مفتوح المصدر.

وستستثمر بلانيتاريوم لابز في توسيع الأدوات الأساسية للألعاب التي يقودها المجتمع وحوكمة اللاعبين، فضلًا عن السماح للاستوديوهات الرئيسية بتقديم تجارب ألعاب ويب ٣ متطورة. تهدف الشركة إلى التركيز على نظام ليب بلانيت البيئي للألعاب اللامركزية وإنشاء مجموعة متنوعة من المشاريع بما في ذلك صندوق النظام البيئي وبرامج مساعدة المجتمع لتشجيع المشاركة.

تنشئ جولة جمع رأس المال أيضًا شبكة واسعة من الاتصالات لبلانيتاريوم لابز في جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك كروست يونيفرس، وهو الفرع الاستثماري لشركة كاكاو الكورية الجنوبية العملاقة للتكنولوجيا، ووي ميد، وهي شركة النشر العالمية وراء لعبة MMORPG MIR٤ على منصة ويميكس. وتعليقًا على التطوير، صرح يات سيو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنيموكا براندز، قائلًا:

"نعتقد اعتقادًا راسخًا أن المستقبل هو عوالم لامركزية ضخمة في ميتافيرس مفتوح، ولهذا السبب يسعدنا دعم رؤية بلانيتاريوم لابز لألعاب بلوكتشين المتمحورة حول المجتمع والتي تمكّن اللاعبين من الحرية الإبداعية والحقوق الرقمية الكاملة."

تعد أنيموكا براندز واحدة من أكثر المستثمرين نشاطًا في مجال ويب ٣. وتشمل مقتنياتها الأخرى ذا ساندبوكس (SAND) وأكسي إنفينيتي (AXS). وقد أكملت شركة الألعاب ورأس المال الاستثماري عملية شرائها التاريخية لألعاب إيدن غيمز، وهي منشئة Gear.Club وسلسلة "تست درايف" وألعاب سباقات شهيرة أخرى في أبريل.