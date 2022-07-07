الرئيس التنفيذي لشركة جينيسس تريدينغ يؤكد التعرض لثري آروز كابيتال، والشركة الأم تساعد في إيقاف الخسائر

تام شمس - الخميس 7 يوليو 2022 07:09 مساءً - أكدت شركة الإقراض وصانع السوق جينيسس تريدينغ التابعة لمجموعة ديجيتال كارنسي غروب أن لديها تعرضًا للاستثمار في ثري آروز كابيتال (٣AC) التي تم تصفيتها الآن.

وكان أمر الإعسار والتصفية اللاحق للشركة المتعسرة قد تسبب في موجات صدمة عبر مجال العملات المشفرة الأسبوع الماضي وسط تراجع مستمر في أسواق العملات المشفرة. وكانت نقطة الحديث الرئيسية هي الحصة التي كانت تمتلكها الشركات البارزة الأخرى في صندوق التحوط الخاص بالعملات المشفرة الذي انتهى الآن والتداعيات المستمرة لذلك.

وقد كانت جينيسس تريدينغ من بين شركات الإقراض البارزة التي تعرضت لثري آروز كابيتال، وهو ما أكده الآن الرئيس التنفيذي مايكل مورو. حيث قال رئيس الشركة إن الشركة تمكنت من تخفيف الخسائر بعد أن فشلت ثري آروز كابيتال في تلبية طلب الهامش على رأس المال المقترض من جينيسس.

وفي حين امتنع مورو عن الكشف عن المبلغ الذي أقرضه لثري آروز كابيتال، قام بتفكيك شروط قرض الشركة إلى صندوق التحوط وسلسلة الأحداث اللاحقة بعد فشل المدين في الوفاء بالتزامات السداد:

"كان للقروض الممنوحة لهذا الطرف المقابل متطلبات متوسط ​​هامش مرجح تزيد عن ٨٠٪. وبمجرد عدم تمكنهم من تلبية متطلبات نداء الهامش، قمنا على الفور ببيع ضمانات وتحوط جانبنا السلبي".

تتحمل شركة ديجيتال كارنسي غروب، وهي الشركة الأم لشركة جينيسس تريدينغ، بعض الالتزامات المستحقة على ثري آروز كابيتال من أجل ضمان امتلاك جينيسس لرأس المال الكافي لمواصلة عملياتها. وستستمر الشركة في استكشاف الخيارات لمحاولة تعويض الخسائر في أعقاب انهيار ثري آروز كابيتال.

تشير التقارير إلى أن جينيسيس تواجه خسائر بمئات الملايين من الدولارات بينما لم تكشف الشركة بعد عن تفاصيل تعرضها لثري آروز كابيتال.