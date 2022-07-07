مخطط بيتكوين الرئيسي "سيؤكد أن القاع قد تحقق" بحلول ١٥ يوليو

تام شمس - الخميس 7 يوليو 2022 07:09 مساءً - خلص أحد المحللين إلى أنه من المقرر أن تعطي بيتكوين (BTC) إشارة محددة على أن تسجيل القاع في هذا الشهر.

ففي موضوع على تويتر يوم ٦ يوليو، نظر المعلق الشهير وولف إلى بيانات المتوسط ​​المتحرك كدليل على أن حركة سعر بيتكوين لن تنخفض.

يُنظر إلى تقاطع المخطط البياني الرئيسي على أنه نهاية خسائر السوق الهابطة

وسط الدعوات المتكررة ليعيد زوج بيتكوين مقابل الدولار النظر في المستويات التي لم نشهدها منذ الربع الرابع من عام ٢٠٢٠، يقول أحد الاتجاهات التاريخية البسيطة الآن أن الزوج قد شهد بالفعل أدنى مستوياته الكلية.

فعند تحليل المخطط البياني لثلاثة أيام، جادل وولف بأن المتوسط ​​المتحرك على مدى مائة يوم (MA) الذي يعبر المتوسط المترك على مدى ٢٠٠ يوم سيكون بمثابة إشارة لتسجيل قاع السعر - تمامًا كما في الأسواق الهابطة السابقة.

حيث كتب: "سوف يتجاوز المتوسط المتحرك على مدى ١٠٠ يوم السلبي لمدة ثلاثة أيام المتوسط المتحرك على مدى ٢٠٠ يوم الموجب بحلول نصف يوليو، وهذا من شأنه أن يؤكد أن القاع في قد تحقق".

وعلى وجه التحديد، من المقرر الانتقال بين المتوسطين المتحركين في أو بحلول ١٥ يوليو - في غضون أسبوع فقط - وبعد ذلك يجب تأكيد المسار المستقبلي. إذا تجنبت بيتكوين الجانب السلبي الكبير في هذه الأثناء، فسيظل مبلغ ١٧٦٠٠ دولار بمثابة قاع سعر بيتكوين الأخير على المدى الطويل.

وعلى الرغم من سابقة تاريخية، فإن هذه النتيجة مع ذلك بعيدة كل البعد عن اليقين. فقبل الموعد النهائي في ١٥ يوليو، سيتعين على أسواق العملات الرقمية أن تتغلب على عاصفة اقتصادية كلية مستمرة، والتي أثبتت حتى الآن أنها مميتة للأصول الخطرة في جميع المجالات.

وسيكون يوم ١٣ يوليو ذا أهمية خاصة للمشاركين في السوق، حيث يمثل هذا التاريخ إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) من الولايات المتحدة لشهر يونيو.

حسبما أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا، بلغ التضخم بالفعل أعلى مستوياته خلال ٤٠ عامًا، وأظهرت قراءات مؤشر أسعار المستهلكين اتجاهًا صعوديًا ثابتًا طوال عام ٢٠٢٢.

وكلما ظهر أن التضخم الأسرع يتسارع، زادت احتمالية رد فعل الاحتياطي الفيدرالي، حيث يكون للتشديد النقدي تأثير سلبي مباشر على أداء الأصول الخطرة.

المتوسطات المتحركة تتجمع كمقاومة

في غضون ذلك، بلغ سعر زوج بيتكوين مقابل الدولار حوالي ٢٠٥٠٠ دولار في وقت كتابة هذه السطور يوم ٧ يوليو، مقتربًا من أعلى المستويات الأسبوعية.

في موضوع خاص به يوم ٦ يوليو، حدد المحلل كيث آلان العديد من المتوسطات المتحركة اليومية والأسبوعية والشهرية كمناطق اهتمام في حال تمكنت بيتكوين من الحفاظ على الزخم الصعودي.

وأوضح أن "استمرار الرفض عند المتوسط المتحرك اليومي على مدى ٢١ يومًا يشير إلى عدم وجود معنويات صعودية كافية للدفع للأعلى، مما يضع أهداف الجانب السفلي موضع التركيز".

ومع ذلك، أشار إلى أنه في حالة حدوث انعكاس للمقاومة/الدعم (R/S)، فإن المتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ شهرًا سيبدأ، يليه المتوسط ​​المتحرك الأساسي على مدى ٢٠٠ أسبوع والذي شكل تركيزًا رئيسيًا في الأسواق الهابطة السابقة.

اعتبارًا من ٧ يوليو، بلغ المتوسط ​​المتحرك على مدى ٢١ يومًا والمتوسط ​​المتحرك على مدى ٥٠ شهرًا والمتوسط ​​المتحرك على مدى ٢٠٠ أسبوع ٢٠٣٠٠ دولار و٢١٥٧٠ دولار و٢٢٥٦٠ دولار على التوالي، وفقًا لما أظهرته بيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو.

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