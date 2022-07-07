شركة ريوت بلوكتشين تُعلن عن خطط لنقل أجهزة التعدين في نيويورك إلى ولاية تكساس

تام شمس - الخميس 7 يوليو 2022 06:48 صباحاً - قالت شركة تعدين العملات المشفرة "ريوت بلوكتشين" إنها بدأت في نقل منصات التعدين من منشأة البيانات الخاصة بها في نيويورك، مع نية نقل غالبيتها في نهاية المطاف إلى وسط تكساس.

ففي إعلان يوم الأربعاء، قالت شركة ريوت إنها نقلت بعض منصات التعدين الخاصة بها من منشأة ماسينا في نيويورك - المسماة كوين مينت - كجزء من جهد لتقليل نفقات تشغيل الشركة من خلال انخفاض تكاليف الطاقة وإلغاء "جميع رسوم الاستضافة من طرف ثالث". وقالت الشركة إنها تخطط "لشحن رصيد أسطولها من أجهزة التعدين إس١٩" في كوين مينت إلى منشأة واينستون الخاصة بريوت في روكديل بولاية تكساس في يوليو.

تأتي هذه الخطوة بينما تشهد أجزاء كثيرة من تكساس درجات حرارة تزيد عن ١٠٠ درجة فهرنهايت، مع تزايد الطلب على الطاقة لمكيفات الهواء للحفاظ على برودة السكان. وقد تنبأت البيانات الواردة من مزود الطاقة الأساسي للولاية، مجلس الموثوقية الكهربائية في تكساس، أو ERCOT، بأن أسعار مركزها الجنوبي - والتي ستشمل منشأة ريوت في روكديل- ستبلغ ذروتها عند ٩٥,٩٤ دولارًا لكل ميغاواط في الساعة خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة. ومع ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية قد ساعد في خفض التكاليف وسط زيادة الطلب على الطاقة.

ويبدو أن عمليات شركة ريوت في تكساس تضمنت الاستعدادات لموجة الحر في الولاية. كما أبلغت الشركة عن استمرار تشييد مبنيين مبردين بالهواء، أحدهما مكتمل، والآخر "بدأ في عمليات النشر الأولية لأجهزة التعدين" حيث أنهت الشركة بعض الأعمال الكهربائية.

حيث قال الرئيس التنفيذي "جيسون ليه" إن الشركة ستقلص استهلاكها للطاقة هذا الصيف كجزء من برنامج ERCOT الذي يهدف إلى تلبية الطلب على شبكة الكهرباء في تكساس. أفاد كوينتيليغراف في فبراير أن شركة ريوت أغلقت ٩٩٪ من عملياتها في الولاية تحسبًا لعاصفة شتوية قاسية محتملة تتطلب طاقة عالية - درجات الحرارة المنخفضة وتساقط الثلوج بغزارة كانت السبب في أن العديد من أجزاء الولاية كانت بدون كهرباء لعدة أيام في فبراير ٢٠٢١.

وقد أفادت شركة تعدين العملات المشفرة أنها أنتجت ٤٢١ بيتكوين (BTC) في يونيو لكنها باعت ٣٠٠ بيتكوين مقابل ٦,٢ ملايين دولار، مما جعل شركة ريوت تحمل ما يقرب من ٦٦٥٤ عملة اعتبارًا من يوم الخميس. وأفادت الشركة أن هناك ٤٢٤٥٥ جهاز تعدين في أسطولها ينتجون معدل هاش يبلغ ٤,٤ إكساهاش في الثانية (EH/s)، لكن من المخطط أن يكون لديها قدرة ١٢.٥ إكساهاش في الثانية بعد نشر ١١٥٤٥٠ جهاز أنتمينر بحلول يناير ٢٠٢٣.