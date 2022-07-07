سعر بيتكوين يستقر عند ٢٠ ألف دولار، لكن المحللين "يتوقعون ٦ أشهر من حركة الأسعار الجانبية"

تام شمس - الخميس 7 يوليو 2022 05:53 صباحاً - كان التداول عبر سوق العملات المشفرة ضعيفًا نسبيًا يوم ٥ يوليو حيث يستمر النظام البيئي في استيعاب تداعيات فضيحة ثري آروز كابيتال وإعلان فوياجر ديجيتال أنها تقدمت بطلب حماية من الإفلاس وفقًا للفصل ١١.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن سعر بيتكوين (BTC) قد أمضى اليوم يتأرجح حول مستوى الدعم البالغ ٢٠٠٠٠ دولار، والذي يتراوح من ١٩٧٧٥ دولارًا أمريكيًا إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٢٠٤٨٠ دولارًا أمريكيًا مع ٢٥,٤٨ مليار دولار أمريكي في حجم التداول.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

إليكم نظرة على ما يقوله العديد من المحللين حول ما يمكن أن يأتي بعد ذلك بالنسبة إلى بيتكوين ومستويات الدعم والمقاومة التي يجب مراقبتها في حالة حدوث تحرك حاد في السعر.

مراقبة تكرار نمط الراية

تمت الإشارة إلى نمط ملحوظ على مخطط بيتكوين قبل عمليات الانسحاب التي حدثت منذ نوفمبر ٢٠٢١ بواسطة محلل العملات المشفرة ومستخدم تويتر Moustache، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يعرض أوجه التشابه بين كل تراجع.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تويتر

حيث قال Moustache،

"قام زوج بيتكوين مقابل الدولار بنفس النمط في كل مرة، لكن كل مثلث تنازلي أصبح أصغر وأصغر؟ اختراق هبوطي آخر وسيكون الهدف بين ١٤٠٠٠ دولار و١٦٠٠٠ دولار".

كما سلط محلل السوق الشهير بيتر براندت الضوء مؤخرًا على نمط العلم المتكرر على مخطط بيتكوين، لكنه توقف عن تحديد الطريقة التي يمكن أن يتحرك بها السعر بمجرد اكتمال التشكيل.

عدد العناوين ينمو بينما يبحث السوق عن قاع

في الآونة الأخيرة، تمحور أحد أكثر موضوعات المحادثة شيوعًا بين مجتمع العملات المشفرة على تويتر حول محاولة التنبؤ بالقاع في سعر بيتكوين.

ووفقًا لشركة أبحاث العملات المشفرة دلفي ديجيتال، أغلقت بيتكوين الآن أقل من متوسطها الأسبوعي على مدى ٢٠٠ أسبوع لمدة أربعة أسابيع متتالية، وهو تطور تميز تاريخيًا بقيعان السوق السابقة.

أداء سعر بيتكوين منذ يناير ٢٠٢٠. المصدر: دلفي ديجيتال

فيما يتعلق بما إذا كان ينبغي على متداولي بيتكوين أن يتوقعوا انتعاشًا سريعًا أم لا، أشارت دلفي ديجيتال إلى أن "هذه هي أطول مدة طلت بيتكوين فيها أقل من متوسطها الأسبوعي على مدى ٢٠٠ أسبوع" وسلط الضوء على حقيقة أن "معامل الارتباط الأسبوعي لبيتكوين لا يزال مرتبطًا عكسيًا بالدولار الأمريكي حيث وصل إلى أدنى مستوى خلال ١٧ شهرًا عند -٠,٧٧".

بينما يشير الدولار القوي إلى أن سعر بيتكوين سيستمر في الكفاح جنبًا إلى جنب مع الأصول الأخرى، فقد سلطت دلفي ديجيتال الضوء على أحد التطورات المشجعة التي تشير إلى استمرار نمو بيتكوين.

حيث قالت دلفي ديجيتال،

"مع استمرار انخفاض الأسعار، يستمر عدد عناوين بيتكوين التي تقوم بتجميع بيتكوين في الارتفاع. كذلك وصلت العناوين التي تحتوي على عملة بيتكوين واحدة على الأقل إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق عند ٨٧٧٥٠١".

بعض المتداولين يتوقعون الخسارة للفترة المتبقية من عام ٢٠٢٢

تم تقديم نظرة شاملة على ما يوحي به الأداء السابق لبيتكوين بشأن مستقبلها من قبل محلل السوق ومستخدم تويتر باسم مستعار KALEO، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يحدد دورات السوق السابقة.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٣ أيام. المصدر: تويتر

استنادًا إلى المخطط البياني والمسار المتوقع المقدم، اقترح Kaleo أن يستمر السوق في التداول بشكل جانبي في المستقبل المنظور.

حيث قال Kaleo،

"إن المسار الأكثر ترجيحًا من هنا هو رؤية نطاق أساسي يتراوح بين ١٦ ألف دولار أمريكي و٣٠ ألف دولار أمريكي، والذي يتم حله في نهاية المطاف في شهر ديسمبر تقريبًا عندما يخترق السعر أخيرًا فوق المقاومة القطرية."

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ٩١٦ مليار دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤٢,٥٪.

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