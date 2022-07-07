هيئة تنظيمية بلجيكية تقوم بمراجعة تصنيفات الأصول المشفرة أثناء انتظار التنسيق

تام شمس - الخميس 7 يوليو 2022 02:57 صباحاً - تسعى هيئة الخدمات والأسواق المالية (FSMA)، وهي الجهة التنظيمية البلجيكية، إلى الحصول على تعليقات بشأن اتصالاتها بشأن تصنيف الأصول المشفرة كأوراق مالية أو أدوات استثمار أو أدوات مالية. وتستهدف اتصالات الوكالة المصدرين والعارضين ومقدمي الخدمات، وستعمل كإرشاد للطلب الحالي حتى يتم تحقيق التنسيق التنظيمي الأوروبي.

يهدف الاتصال إلى معالجة الأسئلة المتداولة وهو ليس شاملًا. ويرافقه مخطط متدرج لمساعدة القراء على تحديد تصنيف الأصل.

يمكن تصنيف الأصول المشفرة التي يتم دمجها في أداة ما، كما هو الحال عمومًا بالنسبة للأصول القابلة للتبادل أو الاستبدال، كأوراق مالية بموجب لائحة نشرة الاتحاد الأوروبي (EU) أو كأدوات استثمار بموجب قانون نشرة الاكتتاب في الاتحاد الأوروبي. في تلك الحالات، يتم تطبيق قواعد توجيه الأسواق في الأدوات المالية (MiFID).

وإذا لم يكن للأصل مُصدر، كما في حالة بيتكوين (BTC) أو إيثريوم (ETH)، حيث يتم إنشاء الأدوات بواسطة تعليمات برمجية على الكمبيوتر لا تؤدي إلى علاقة قانونية، فإن لوائح نشرة الطرح وقانون نشرة الطرح وقواعد MiFID لا تنطبق من حيث المبدأ. عندما تدخل لائحة الاتحاد الأوروبي حول الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) حيز التنفيذ، ستكون منصات التداول مطالبة بإصدار تقارير إصدار للتوكنات التي ليس لها مصدر.

وقد حذرت هيئة الخدمات والأسواق المالية أيضًا من أنه بغض النظر عن تصنيف الأصل، فإنه سيخضع لقوانين إضافية أيضًا، مثل القواعد التي تحكم مزودي خدمة الأصول الافتراضية. ويتم الترحيب بالتعليقات على المنشور والمخطط البياني حتى ٣١ يوليو.