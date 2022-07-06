بروتوكول التمويل اللامركزي "بورتر فاينانس" يغلق منصة إصدار السندات بعد شهر واحد فقط

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 11:58 مساءً - أعلن بورتر فاينانس، وهو بروتوكول تمويل لامركزي، أو DeFi، قائم على بلوكتشين إيثريوم (ETH)، يوم الثلاثاء أنه سيغلق منصة إصدار السندات الخاصة به. ففي شرح المناقشة، قال بورتر فاينانس:

"بالنظر إلى المستقبل، لسنا واثقين من أنه ستكون هناك تدفقات كبيرة من الطلب على الإقراض لمنتجات التمويل اللامركزي ذات الدخل الثابت مثل تلك المقدمة من خلال بورتر فاينانس. ويرجع ذلك أساسًا إلى القدرة التنافسية للأسعار المقدمة في التمويل التقليدي ونقص اعتماد الدخل المؤسسي الثابت من التمويل اللامركزي خلال العام الماضي. كما أننا لم نعد على استعداد لتحمل المخاطر القانونية المرتبطة بعروض السندات".

في الشهر الماضي فقط، كشف بورتر فاينانس النقاب عن الخدمة الأولى من نوعها بالشراكة مع ريبون داو لإصدار ٣١٠٣٢٢٤ من السندات القابلة للتحويل والقابلة للاسترداد مقابل ١ دولار أمريكي مع تاريخ استحقاق في ٤ ديسمبر ٢٠٢٢. في ذلك الوقت، تم إصدار كل سند في سعر مخفض قدره ٠,٩٦٦٧ دولار لكل سند مع عائد حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة ٧٪ بعد احتساب الفائدة.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تأمين كل سند من خلال ١٦,١١٢ توكن ريبون فاينانس (٤,٧٨ دولارات في وقت إعلان يونيو) وقابلة للتحويل مقابل ١,١١١ RBN. ويبدو أن هناك حاجة إلى زيادة كبيرة في الضمانات لإصدار السند. كان للأداة أيضًا تكلفة اقتراض أعلى بكثير من سندات سوق المال ذات الاستحقاق نفسه.

في ضوء الانهيار الأخير لمقرضي التمويل اللامركزي البارزين مثل سيلسيوس، اتخذ المستثمرون نهجًا يتجنب المخاطرة للاقتراض والإقراض على البروتوكولات اللامركزية. حيث انخفض إجمالي القيمة المقفلة في مثل هذه المشاريع التي تتبعها ديفاي لاما ما يقرب من ٧٠٪ منذ بداية العام. وسيظل عرض بورتر فاينانس، الذي يتميز بعقده الذكي الأساسي، نشطًا حتى يقوم جميع مقرضي ريبون داو باسترداد أو تحويل سنداتهم.