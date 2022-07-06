استطلاع: غالبية مالكي العملات المشفرة البريطانيين يحتفظون بعملاتهم

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 11:58 مساءً - وُجد أن مالكي الأصول المشفرة في بريطانيا العظمى معظمهم من الشباب الذكور الذين يفلون الاحتفاظ بعملاتهم. ويعتبرون العملات المشفرة "استثمارًا ممتعًا". هذه هي نتائج البحث الجديد الذي أجرته هيئة صاحبة الجلالة للإيرادات والجمارك (HMRC) بمساعدة وكالة الأبحاث كانتار يو كيه ونشر يوم الثلاثاء.

فمن خلال اتباع نهج كمي، سعى البحث إلى تحديد مدى انتشار امتلاك أصول العملات المشفرة وأنواعها ومبالغها والمنصات التي يستخدمها الأفراد لشراء أصول العملات المشفرة. وهي تتألف من استطلاع مع عينة تمثيلية من ٥٩١٦ بالغًا من المملكة المتحدة، بما في ذلك ٧١٣ من مالكي الأصول المشفرة.

وقد كشف التقرير أن ١٠٪ من مواطني المملكة المتحدة يمتلكون أو يحتفظون بالعملات المشفرة، و٥٥٪ لم يبيعوا أيًا منها (ما يعادل ٥٪ من السكان البالغين). يمتلك ٧٪ فقط حاليًا أكثر من ٥٠٠٠ جنيه إسترليني (ما يقرب من ٦٠٠٠ دولار بحلول وقت كتابة المقالة) من حيث القيمة، بينما يمتلك ٥٢٪ من المالكين الحاليين ممتلكات تصل إلى ١٠٠٠ جنيه إسترليني (١٢٠٠ دولار).

والنتائج المهمة الأخرى لم تكن مفاجئة - إذ يميل مالكو العملات المشفرة إلى أن يكونوا أصغر من عامة السكان حيث يبلغ عمر ٧٦٪ منهم ٤٥ عامًا، ومعظمهم من الذكور (٦٩٪). تمتلك الغالبية العظمى من العملات المشفرة (٧٩٪)، في حين أن النوع الثاني الأكثر شيوعًا من الأصول هو توكنات الخدمة (٢٠٪).

وتشير الدروس المستفادة المهمة إلى نمط التداول الشائع - يكتسب ٦٨٪ من المالكين في أغلب الأحيان العملات المشفرة من "البورصات المركزية" ويستخدم ٨١٪ هذه البورصات لبيع أصولهم أو تبادلها.

حيث أبلغ غالبية المالكين عن تحقيق ربح (٦٣٪) خلال العام الماضي عند التخلص من الأصول المشفرة، وادعى ١٤٪ أنهم تكبدوا خسارة، وبالمثل، كشف ١٤٪ أنهم حققوا نقطة التعادل. ونظرًا لإجراء الاستطلاع بين فبراير ٢٠٢١ ويونيو ٢٠٢١، من المفترض أن تُعزى هذه البيانات إلى عام ٢٠٢٠.