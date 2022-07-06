استطلاع: ٨٥٪ من التجار يرون المدفوعات المشفرة كوسيلة للوصول إلى عملاء جدد

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 11:58 مساءً - بينما يسير السوق مستقرًا، يستمر نظام العملات المشفرة البيئي في النمو حيث يبتكر التجار ويعتمدون مدفوعات العملات المشفرة في سعيهم لاكتساب عملاء جدد.

وقد تعاونت منصة البيانات PYMNTS مع بيتباي لاستطلاع آراء التجار، في محاولة لفهم الاتجاهات حول ما يتوقعه المشاركون من العملات الرقمية وتأثيرها على المدفوعات والأعمال.

وفي التقرير الذي يحمل عنوان "الدفع باستخدام العملات المشفرة"، وجد الباحثون أنه من بين الشركات التي يبلغ دخلها السنوي ١ مليار دولار، يتبنى ٨٥٪ منها المدفوعات المشفرة للعثور على عملاء جدد واكتسابهم. ومن ناحية أخرى، أشار ٨٢٪ من جميع التجار الذين شاركوا في الاستطلاع إلى استبعاد العملات المشفرة للوسطاء كسبب لقبولها كوسيلة للدفع.

إلى جانب ذلك، أظهرت النتائج أيضًا أن ٧٧٪ من التجار الذين شملهم الاستطلاع ينجذبون أيضًا إلى قبول العملات المشفرة بسبب انخفاض رسوم المعاملات. ووفقًا للتقرير، تبلغ رسوم معالجة معاملات العملات المشفرة حوالي ١٪. وهذا أقل بكثير من الرسوم المعتادة التي تتراوح من ١,٥٪ إلى ٣,٥٪ التي يتم تحصيلها بواسطة خيارات الدفع الأخرى مثل بطاقات الائتمان.

وفي حين أن معظم التقرير يُظهر وجهات نظر إيجابية حول العملات الرقمية، أفاد بعض التجار أن الحواجز والتحديات التقنية لا تزال تعترض طريقهم في تبني مدفوعات العملات المشفرة. ومن بين التجار الذين لا يقبلون العملات المشفرة حتى الآن، قال ٦٨٪ أن هذا بسبب التحديات التي يواجهونها في تنفيذ التكنولوجيا عند المحاسبة.