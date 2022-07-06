حروب منصات التوكنات غير القابلة للاستبدال قد تحدث في المستقبل، وفقًا لتقرير داب رادار الجديد

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 10:04 مساءً - أثار تقرير Dapp Industry Report الصادر عن داب رادار للربع الثاني من عام ٢٠٢٢، من بين العديد من النقاط، فكرة أن حرب منصات التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFT) قد تكون في الأفق.

حيث تحدث التقرير، الذي تم تقديمه إلى كوينتيليغراف، عن كيفية قيام يونيسواب مؤخرًا بشراء شركة جيني وقيام أوبن سي بشراء "جيم" في محاولة لتوسيع خدمات كل منهما لتشمل أدوات تجميع التوكنات غير القابلة للاستبدال، والتي "تجمع عروض التوكنات غير القابلة للاستبدال من منصات تداول مختلفة". وفي الوقت نفسه، تستمر المنصات الأحدث مثل ماجيك إيدن وX٢Y٢ في الاستفادة من سيطرة أوبن سي الحالية على ٧٥٪ من سوق التوكنات غير القابلة للاستبدال.

حيث صرحت داب رادار أنه "من المرجح أن تؤدي عمليات الاستحواذ هذه إلى زيادة المنافسة بين أوبن سي ويونيسواب في المستقبل القريب"؛ وعلى الرغم من أن أوبن سي ويونيسواب هما كيانان راسخان في مجال العملات المشفرة، إلا أنهما يواجهان منافسة من خارج صناعة العملات المشفرة أيضًا، حيث استحوذت إيباي مؤخرًا على سوق الفن الرقمي المعروف باسم "نون أوريجن" المستند إلى إيثريوم في محاولة لتوسيع عروض منتجاتها الرقمية وقدراتها في مجال التوكنات غير القابلة للاستبدال.

كما واجهت أوبن سي منافسة متزايدة مع منصات التوكنات غير القابلة للاستبدال الناشئة عبر العديد من سلاسل بلوكتشين. وذكر التقرير أن الشركة "شهدت تقلص حصتها في السوق مع وصول المنافسين مثل ماجيك إيدن ولوكس رير وX٢Y٢."

وفي الأخبار الأخيرة، أشارت ميتا إلى إغلاق محفظة نوفي الخاصة بها بعد برنامج تجريبي مدته ١٠ أشهر. كما انخفض متوسط ​​تكلفة رسوم غاز إيثريوم مؤخرًا إلى أدنى مستوى له منذ عام ٢٠٢٠. وفي أخبار التوكنات غير القابلة للاستبدال أيضًا، أوضح الخبراء كيف ستعزز التوكنات غير القابلة للاستبدال التواصل بين المبدعين والمشجعين.