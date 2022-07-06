كوريا والولايات المتحدة تتفقان على مشاركة بيانات التحقيق حول تيرا

تام شمس - الأربعاء 6 يوليو 2022 10:03 مساءً - كان وزير العدل الكوري الجنوبي هان دونغ هون في نيويورك مؤخرًا لمناقشة الطرق المختلفة التي يمكن للدولتين من خلالها المشاركة في التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية، وخاصةً الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

التقى هون بالرئيس المشارك لفريق عمل الأوراق المالية والسلع أندريا إم غريسوولد في مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لنيويورك مع سكوت هارتمان، رئيس فرقة العمل المعنية بمكافحة الاحتيال في الأوراق المالية والسلع في نفس المكتب يوم الثلاثاء، وفقًا لمنشور إخباري محلي.

وقد ناقش الجانبان سبل تبادل المعلومات وتعزيز التعاون لضمان اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في الأوراق المالية المرتبطة بسوق الأصول الرقمية، وفقًا للمنشور. وبحسب ما ورد اتفق الجانبان على مشاركة أحدث بيانات التحقيق الخاصة بهما حول تيرا، وهو مشروع عملات مشفرة قيد التحقيق في كلا البلدين.

وزير العدل هان دونغ هو (إلى اليسار) يلتقي بمسؤولي النيابة العامة من الولايات المتحدة، المصدر: Yna

اجتذب انهيار نظام تيرا البيئي البالغ ٤٠ مليار دولار تدقيقًا قانونيًا من كلا البلدين. حيث فتحت الولايات المتحدة مؤخرًا تحقيقًا جديدًا ضد المؤسس المشارك لشركة تيرا "دو كوون"، بينما يبحث المدعون الكوريون الجنوبيون في العديد من التهم بما في ذلك الاحتيال والتلاعب بالسوق والتهرب الضريبي.

ويمكن أن يكون التعاون بين البلدين هو الأول من بين العديد من الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والتي أصبحت محور اهتمام الجهات التنظيمية في الآونة الأخيرة. فنظرًا لعدم وجود لوائح واضحة حول العملات المشفرة، يصبح تتبع هذه الجرائم ومقاضاة مرتكبيها، والتي غالبًا ما تنطوي على معاملات عبر الحدود وغسيل الأموال، أمرًا صعبًا ومعقدًا بشكل متزايد.